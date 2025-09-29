Allan Saint-Maximin se burló de los Pumas en ‘X'; esto dijo el refuerzo bomba del América

Los auriazules siguen recogiendo los resultados de caer ante el cuadro americanista, por lo que las reacciones en redes no se hicieron esperar. Por ello, una de las publicaciones que más eco causó en el entorno del espacio digital fue una de Allan Saint-Maximin, quien no dudó en indicar su apego al América y dejarle en claro a los Pumas que no fueron rival el sábado pasado.

¡Gol de Saint-Maximin! Al-Hilal 2-1Al-Ahli

El cuadro azulcrema se enfrentó a los auriazules en una edición más del clásico capitalino, por lo que las reacciones posteriores al encuentro donde América goleó a los Pumas no se hicieron esperar. Y allí la verdadera sorpresa vino desde el conjunto de Coapa, quien vio cómo Allan Saint-Maximin se burló de los aficionados del conjunto del Pedregal.

Allí el francés respondió a un tuit de un seguidor de los Pumas que subió una fracción de una jugada donde Pablo Bennevendo le ganó un balón al francés con una barrida fuerte. Sin embargo, Saint-Maximin respondió a este mensaje con un: “Pumas marcó un gol para Maximin”. Esto en referencia a que en el gol del empate a un tanto (tiro del europeo) se terminó gestando con anotación en propia puerta.

Pumas marcó un gol para Maximin 👊



América vs Pumas https://t.co/ndBDSG3kGn pic.twitter.com/8bgvG4JMr8 — Allan Saint-Maximin (@asaintmaximin) September 28, 2025

¿Cómo reaccionaron las redes sociales a la burla de Allan Saint-Maximin?

Evidentemente los aficionados americanistas han celebrado la actitud de un futbolista que se vio comprometido desde el primer instante que firmó con el club. Incluso destacan que en tan poco tiempo entendió lo que significa la institución y este tipo de encuentros ante los rivales importantes del Club América.

Mientras que otro sector claramente se enfadó con el mensaje de un jugador que recién llega y por lo cual (sostienen en sus opiniones) no debería emitir ese tipo de mensajes. Sin embargo, tras el triunfo del sábado, era difícil mantenerse en calma en un partido con bastante sangre y el tuit puede catalogarse como una forma de desahogo.