Este es realmente el jugador mexicano más caro en Europa actualmente (no, no es Raúl Jiménez)

Santiago Gimenez es el jugador mexicano más caro en Europa al tener un precio de 30 millones de euros (651 millones de pesos), según la plataforma Transfermarkt. El delantero del AC Milan supera a su compatriota Raúl Jiménez, quien actualmente vive un buen momento con la Selección Mexicana y con el Fulham en Inglaterra, donde hizo historia al lograr un nuevo récord .

Santi supera por mucho a los demás mexicanos en cuestión de valor en el mercado, pues el único que se le acerca es Edson Álvarez, quien tiene un precio de 25 millones de euros (542.5 millones de pesos), aunque su costo se devaluó luego de firmar con el Fenerbahçe en la liga de Turquía .

Gimenez, pese a sus detractores en Italia y no pasar por un buen momento en el AC Milan, aún conserva su precio, el cual decayó conforme el paso de los años, pues a finales de 2022 fue tasado en 50 millones de euros (más de 1 mil millones de pesos), luego de culminar su primer semestre con el Feyenoord, equipo con el que después conquistó 3 títulos. Sigue estando por encima de Raúl Jiménez.

¿Cuáles son los mexicanos que actualmente juegan en Europa y sus precios en el mercado?

México actualmente tiene 15 futbolistas jugando en Europa, algunos de ellos en las que son consideradas las mejores ligas del mundo, mientras que otros tantos en países exóticos, como es el reciente caso de Memo Ochoa, quien acaba de firmar con el AEL Limassol de Chipre. Estos son los jugadores aztecas que están en el viejo continente:

