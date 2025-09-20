deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Internacional
Nota

Este es realmente el jugador mexicano más caro en Europa actualmente (no, no es Raúl Jiménez)

Raúl Jiménez es uno de los 15 mexicanos que actualmente juegan en Europa, y pese a su buen momento con la Selección y equipo, no es el futbolista más caro

Este es realmente el jugador mexicano más caro en Europa actualmente (no, no es Raúl Jiménez)
Raúl Jiménez
Este es realmente el jugador mexicano más caro en Europa actualmente (no, no es Raúl Jiménez)
José Alejandro
Internacional
Compartir

Santiago Gimenez es el jugador mexicano más caro en Europa al tener un precio de 30 millones de euros (651 millones de pesos), según la plataforma Transfermarkt. El delantero del AC Milan supera a su compatriota Raúl Jiménez, quien actualmente vive un buen momento con la Selección Mexicana y con el Fulham en Inglaterra, donde hizo historia al lograr un nuevo récord .

Santi supera por mucho a los demás mexicanos en cuestión de valor en el mercado, pues el único que se le acerca es Edson Álvarez, quien tiene un precio de 25 millones de euros (542.5 millones de pesos), aunque su costo se devaluó luego de firmar con el Fenerbahçe en la liga de Turquía .

Santiago Gimenez
Santiago Gimenez
Santiago Gimenez es el mexicano con le precio más alto en Europa; vale 30 millones de euros

Gimenez, pese a sus detractores en Italia y no pasar por un buen momento en el AC Milan, aún conserva su precio, el cual decayó conforme el paso de los años, pues a finales de 2022 fue tasado en 50 millones de euros (más de 1 mil millones de pesos), luego de culminar su primer semestre con el Feyenoord, equipo con el que después conquistó 3 títulos. Sigue estando por encima de Raúl Jiménez.

TE PUEDE INTERESAR:

¿Cuáles son los mexicanos que actualmente juegan en Europa y sus precios en el mercado?

México actualmente tiene 15 futbolistas jugando en Europa, algunos de ellos en las que son consideradas las mejores ligas del mundo, mientras que otros tantos en países exóticos, como es el reciente caso de Memo Ochoa, quien acaba de firmar con el AEL Limassol de Chipre. Estos son los jugadores aztecas que están en el viejo continente:

  1. Santiago Gimenez – AC Milan – 30 millones de euros
  2. Edson Álvarez – Fenerbahçe - 25 millones de euros
  3. Johan Vásquez – Génova – 14 millones de euros
  4. Julián Araujo – Bournemouth – 10 millones de euros
  5. Luis Chávez – Dinamo Moscú – 8 millones de euros
  6. Orbelín Pineda – AEK Atenas – 7 millones de euros
  7. César Huerta – Anderlecht – 6 millones de euros
  8. Rodrigo Huescas – Copenhague – 6 millones de euros
  9. Raúl Jiménez – Fulham – 5 millones de euros
  10. César Montes – Lokomotiv Moscú – 4.5 millones de euros
  11. Stéphano Carrillo – Dordrecht – 2.5 millones de euros
  12. Heriberto Jurado – Cercle Brugge – 1.5 millones de euros
  13. Memo Ochoa – AEL Limassol – 500 mil euros
  14. José Gallegos – POFC Botev Vratsa – 450 mil euros
  15. César Garza – Duendee FC – 400 mil euros.
Mexicanos en el Mundo
Santiago Gimenez
Raúl Jiménez
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo
×
×