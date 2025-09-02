Raúl Jiménez hace HISTORIA en la Premier League y logra nuevo récord

Raúl Jiménez alcanzó una cifra histórica para el fútbol mexicano: este 30 de agosto de 2025 disputó su partido número 200 en la Premier League , convirtiéndose en el primer jugador mexicano en llegar a las dos centenares de apariciones en la liga inglesa. El logro llega en un momento destacable de su carrera, ya instalado como referente ofensivo en el Fulham y con un recorrido que lo ha puesto entre los nombres más importantes de los mexicanos en Europa.

Te puede interesar: ¡BOMBAZO MUNDIAL! Hacen OFICIAL la tercera transferencia más cara de la HISTORIA

Mexicanos en el viejo continente | HDP: Hijos de la Pasión

¿En qué partido Raúl Jiménez llegó a los 200 encuentros en Premier League?

La marca se consumó durante el partido de la tercera jornada de la campaña 2025-26, en el que Fulham se midió ante el Chelsea. Jiménez entró en el libro de récords personales al sumar minutos que le permitieron llegar a los 200 choques en la máxima competición inglesa, un hito que celebraron a lo largo del día aficionados mexicanos. La conmemoración incluyó mensajes de clubes y seguidores en redes sociales, que destacaron la constancia y la longevidad del delantero en la liga más exigente del planeta.

La trayectoria de Jiménez en Inglaterra arrancó con Wolverhampton, club donde se consolidó como uno de los delanteros más completos gracias a su capacidad para combinar presencia aérea, desmarque y definición. Tras su exitoso paso por los Wolves y superada la grave lesión craneoencefálica que lo alejó de las pistas durante casi un año, el atacante siguió sumando partidos y goles hasta convertirse en pieza clave para sus equipos en la Premier. Su carrera incluye también etapas en América, Benfica y el actual periodo en Fulham, donde continuo acumulando minutos y experiencia.

¿Qué significa la marca de Raúl Jiménez para el futbol mexicano?

Más allá del número, la marca tiene un valor simbólico para la representación mexicana en Europa: deja a Jiménez como modelo de perseverancia y referencia para futuras generaciones que aspiren a dejar huella en Inglaterra. En lo inmediato, el futbolista y su club buscarán aprovechar ese bagaje para transformar la experiencia en rendimiento dentro del campo y perseguir objetivos colectivos en una temporada que apenas comienza.

Te puede interesar: Premier League: Liverpool rompe el mercado y paga cifra récord por Alexander Isak