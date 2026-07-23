Además de Miguel Herrera, quién conforma el cuerpo técnico del Atlante

El Atlante, presentado en TV Azteca, inició una nueva etapa en su regreso a la Liga BBVA MX con Miguel Herrera como director técnico. Sin embargo, el proyecto deportivo no depende únicamente del "Piojo", ya que detrás del primer equipo trabaja un grupo de profesionales que ocupa distintas áreas dentro del club.

El protagonista de todos los reflectores es Miguel Herrera, quien asumió la dirección técnica de los Potros de Hierro para el Apertura 2026. A su alrededor se conformó un cuerpo técnico integrado por auxiliares, preparadores físicos, personal médico y responsables de la coordinación deportiva con extensa trayectoria y de su entera confianza.

La plantilla de Atlante para el Apertura 2026|Crédito: @Atlante / X

El cuerpo técnico que acompaña a Miguel Herrera en Atlante

En su vuelta a Primera División, Miguel Herrera encabeza el proyecto de Atlante FC como director técnico. Sus auxiliares son Alexis Moreno, Federico Vilar y Horacio Moreno, quienes colaboran en la preparación táctica y el trabajo diario del primer equipo.

TE PUEDE INTERESAR:



En la preparación física trabajan Marco Polo Hiderola García y Robert Paredes, mientras que Álvaro Galindo ocupa el cargo de coordinador deportivo. Además, Alfonso Rippa se desempeña como secretario técnico del club. Todo para intentar dejar una buena imagen en esta temporada.

OFICIAL: Atlante enfrentará al UNITED en Estados Unidos previo al Apertura 2026|Instagram @atlantefc

Los responsables del área médica de Atlante

El cuerpo médico también forma parte de la estructura que acompaña al primer equipo durante el Apertura 2026. Los servicios médicos están integrados por Óscar Escobar, Guillermo Velázquez y Jesús González, quienes se encargan del seguimiento físico y la recuperación de los futbolistas a lo largo de la temporada.

Atlante ya comenzó su camino en el Apertura 2026 y en la Leagues Cup

El equipo debutó en el torneo con una derrota por 2-1 frente a Necaxa y ahora prepara una serie de compromisos importantes tanto en la Liga BBVA MX como en la Leagues Cup.

Después de enfrentar al Club América en la Jornada 2 —con transmisión de TV Azteca—, los Potros de Hierro se medirán con Cruz Azul y Toluca en las siguientes fechas del Apertura 2026. Posteriormente disputarán la fase de grupos de la Leagues Cup, donde enfrentarán a Vancouver Whitecaps, Real Salt Lake y Minnesota United.

