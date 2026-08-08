Esteban Solari explica el fracaso de Pumas en la Leagues Cup: “La localía pesa”

Esteban Solari rompió el silencio tras la derrota de Pumas 2 a 0 ante FC Cincinnati. El equipo universitario sumó su segundo descalabro para colocarse en la última posición al contar con 0 puntos y una diferencia de menos 5 goles. Por lo que las posibilidades de poder clasificar a los Playoffs se disminuyen.

En ese sentido, el entrenador de Pumas habló del tema de la localía tras quedar eliminados de la competencia. Ya que el equipo tuvo que realizar múltiples viajes que conllevan a un grado de desgaste físico que puede repercutir en el desarrollo del encuentro. Sin embargo, no fue el único punto que Solari consideró como clave para explicar la situación de Pumas.

Esteban Solari rompe el silencio tras la eliminación de Pumas en la Leagues Cup 2026|Crédito: @PumasMX / X

Qué dijo Esteban Solari tras la segunda derrota de Pumas en la Leagues Cup 2026

Esteban Solari explicó que el equipo no logró concretar las múltiples oportunidades que tuvo de cara al arco. Caso contrario a lo que pasó con el FC Cincinnati, el cual consideró que realizó los goles necesarios a pesar de no contar con la misma generación que Pumas.

A pesar de que el entrenador de Pumas también señaló la localía de los equipos de la MLS, recalcó que dicho factor no debe de ser una excusa: “Eso por ahí también te pesa un poco, pero no es excusa. Creo que se compite muy bien acá también en la MLS”.

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Qué otros equipos mexicanos están eliminados de la Leagues Cup 2026

Pumas no es el único equipo que quedó matemáticamente fuera de la Leagues Cup. También se encuentran Pachuca y Atlas fuera del torneo al sumar dos derrotas cada uno. Siendo el equipo Solari el que cuenta con el peor registro en la tabla de equipos de la Liga BBVA MX al sumar una diferencia de goles negativa.

Pumas es el tercer equipo mexicano eliminado de la Leagues Cup 2026|Pumas MX

En cuanto a los equipos que pueden quedar eliminados tras el cierre de la segunda jornada si vuelven a contar con una derrota se encuentran Rayados, Atlético de San Luis, Querétaro, Tijuana, Santos, Necaxa y Puebla. Es decir, que podemos ver a 10 equipos de 18 eliminados previo al partido de cierre de la Fase de Grupos.