Esteban Solari lo tiene claro: esto debe hacer Pumas para vencer a Cincinnati en la Leagues Cup

Esteban Solari tomó el timón de Pumas tras la salida de Efraín Juárez. Bajo la dirección del técnico mexicano, el cuadro universitario volvió a jugar una final de Liga BBVA MX, aunque el resultado final del Clausura 2026 no fue el esperado. Ahora, con el argentino en los banquillos, los Felinos buscarán mantener esa competitividad y para ello buscarán seguir con vida en la Leagues Cup.

El debut de Pumas en el torneo no fue el mejor: cayeron por goleada 3-0 ante Charlotte FC en Estados Unidos, complicando la clasificación hacia los Cuartos de Final. Por este motivo, el juego contra Cincinnati FC será vital para las aspiraciones del cuadro universitario en la Leagues Cup. En este contexto, el entrenador Solari remarcó qué necesita cambiar el equipo para sumar de a tres contra el conjunto estadounidense.

Esteban Solari remarca qué necesita mejorar Pumas en la Leagues Cup

En conferencia de prensa, el ‘Tano’ reveló que está conforme con la propuesta ofensiva que tiene su equipo, aunque hay un factor que debe mejorar: “Me gusta la valentía del equipo para ir a buscar los partidos… ahora debemos encontrar ese equilibrio”. De esta manera, dejó en claro que la defensa debe tener ciertos ajustes para contar con un equipo equilibrado y que no sufra cada vez que pierde la posesión del balón.

Además, Solari explicó que su sistema es dinámico, con ajustes entre línea de tres y cuatro defensores. También remarcó que apostar a un juego ofensivo implica riesgos que deben aprender a administrar. Sin embargo, la Leagues Cup no deja margen de error y ahora Pumas deberá hacer un partido perfecto para seguir manteniendo sus aspiraciones de continuar avanzando en la competición.

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Qué partidos le quedan a Pumas en la Leagues Cup

Pumas todavía tiene por delante dos partidos en la Fase Uno de la Leagues Cup 2026. Luego de comenzar su participación con una derrota por 3-0 frente a Charlotte FC, el conjunto universitario necesita sumar para mantenerse con posibilidades de avanzar a los Cuartos de Final.

El calendario que le resta al equipo auriazul es el siguiente:



FC Cincinnati vs Pumas: viernes 7 de agosto, a las 18:00 horas (tiempo del centro de México), en el TQL Stadium.

viernes 7 de agosto, a las 18:00 horas (tiempo del centro de México), en el TQL Stadium. Columbus Crew vs Pumas: martes 11 de agosto, a las 17:30 horas (tiempo del centro de México), en el ScottsMiracle-Gro Field.

Por lo tanto, los dirigidos por Solari cerrarán esta primera instancia enfrentándose a dos equipos de la MLS como visitantes. El margen de error es reducido después de comenzar el torneo sin puntos y con una diferencia de gol de -3.