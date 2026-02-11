Esto es lo que Toluca hizo diferente al América y que podría ser una clave de su triunfo

Toluca quiere a toda costa conseguir el tricampeonato de la Liga BBVA MX y repetir la hazaña que logró el Club América. Para ello, hizo algo diferente que sus rivales y que podría ser clave de su triunfo a largo plazo, algo que no pudo lograr el conjunto azulcrema y que lo orilló a hacer una limpia para este torneo con la salida de baluartes, como lo es Álvaro Fidalgo al Real Betis.

La directiva de los Diablos Rojos entendió que para ser un equipo de época deben conservar sus grandes estrellas, por lo que en septiembre del año pasado comenzaron a renovar contratos de sus figuras, como Alexis Vega, Jesús Ángulo y Marcel Ruiz, quien ha sonado en reiteradas ocasiones que es pretendido por un club brasileño.

El conjunto escarlata renovó sus grandes figuras tras la obtención del bicampeonato, mientras que las Águilas los vendieron.|Toluca FC

Mientras que en febrero de este año hicieron lo mismo con su tricampeón de goleo Paulinho, quien será escarlata hasta 2029. Mismo caso ocurrió con el argentino Franco Romero, ya que el objetivo es conquistar el tricampeonato y torneos internacionales.

Lo que Toluca no quiere replicar de América

El conjunto azulcrema marcó historia al ser el único tricampeón de la Liga BBVA MX en torneos cortos, récord que aún ostentan, pero que es perseguido por Toluca, que buscará no replicar las decisiones del América tras la obtención del bicampeonato y es que después de ello comenzaron a vender a grandes jugadores.

Durante y al término del torneo en el que conquistaron su segundo título consecutivo, las Águilas dejaron ir a Jonathan Rodríguez, Julián Quiñones, Diego Valdés y Richard Sánchez, grandes jugadores que fueron piezas claves en el equipo.

Ello le costó a los de Coapa que después de la obtención del tricampeonato tuvieran un 2025 lleno de fracasos, en gran medida por la falta de grandes refuerzos. Lo anterior, llevó al club que en este 2026 hiciera una limpia a su plantilla y se reforzara con nuevos jugadores, en búsqueda de conformar un plantel competitivo y que pelee nuevamente por títulos.