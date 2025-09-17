Esto hubiese costado HOY el traspaso de Chicharito Hernández de Chivas al Manchester United

Javier ‘Chicharito’ Hernández ha sido uno de los mayores cracks que se han formado en la cantera de Chivas habiendo dejado un legado histórico en la Selección Mexicana y en distintos clubes de Europa. Si bien es cierto que el precio de Chicharito es bajísimo dentro del mercado en este 2025 , el delantero supo ser vendido en 8,25 millones de dólares en el año 2010 al Manchester United.

A día de hoy la inflación ha aumentado los precios del mercado, por lo que en 2025, la venta de Chicharito Hernández a los Red Devils costaría unos 12,2 millones de dólares, de acuerdo a los datos ofrecidos por Eurostat. En ese momento, la llegada del mexicano significó una buena suma de dinero, mientras que hoy, el delantero de Chivas piensa en regresar a Europa .

Getty Images Chicharito Hernández al Manchester United habría costado 12,2 millones de dólares en 2025

Esto quiere decir que el traspaso de Chicharito al Manchester United costó unos 151 millones de pesos mexicanos en 2010, mientras que a día de hoy estamos hablando de 223 millones aproximadamente. Lo cierto es que el canterano de Chivas movió una suma de 56 millones de euros a lo largo de su carrera, pasando por equipos como Real Madrid y Sevilla.

Los números de Chicharito Hernández en Manchester United

Chicharito jugó cuatro temporadas en los Red Devils y, en total, consiguió estar presente en 157 partidos. Anotó 59 goles y asistió en 16 ocasiones repartidas en 8,310 minutos disputados. Sin embargo, el delantero mexicano no era habitual titular en Manchester, siendo una de las primeras opciones dentro del banquillo.

¿Cuánto cuesta Chicharito Hernández en 2025?

Si bien supo tener un precio de 25 millones de euros cuando aún jugaba para el Bayer Leverkusen en el año 2016, el valor de mercado actual de Chicharito es muy pequeño. Según Transfermarkt, sitio especializado en transferencias, el mexicano está tasado en solo 325 mil euros en la actualidad en Chivas, un número muy pequeño respecto a otros años.