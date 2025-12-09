¡CONFIRMADO! Estos son los equipos que ya están eliminados de los Playoffs de la NFL

La temporada 2025 de la NFL se acerca a su recta final, pero con varias semanas por jugarse ya hay equipos que están eliminados de los Playoffs y otros que luchan por conseguir un lugar.

Los equipos de la NFL que ya están eliminados de los Playoffs

La derrota de Atlanta Falcons ante Seattle Seahawks este fin de semana acabó con sus aspiraciones de Playoffs tras registrar una marca de 4-9, uniéndose a una lista de nueve equipos que ya no tienen nada qué pelear.

Los Falcons tienen una de las peores marcas; sin embargo, la temporada de Las Vegas Raiders, Tennessee Titans, New York Giant ha sido peor ya que solo han ganado dos juegos, por lo que su siguiente reto es pensar en el siguiente año.

Atlanta Falcons (4-9)

New York Jets (3-10)

Cleveland Browns (3-10)

Arizona Cardinals (3-10)

Las Vegas Raiders (2-11)

New Orleans Saints (3-10)

Tennessee Titans (2-11)

Washington Commanders (3-10)

New York Giants (2-11)

Las Vegas Raiders ha tenido una de las peores campañas|Stephen R. Sylvanie/IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Los equipos que se podrían quedar sin postemporada

Además de los nueve equipos que ya están incluidos en la lista de eliminados, también podrían quedar sin aspiraciones de Playoffs Minnesota Vikings, Dallas Cowboys, Cincinnati Bengals y Miami Dolphins.

Una victoria en la siguiente semana será crucial para mantenerse con vida y rescatar una temporada o comenzar a planear el siguiente año prematuramente.

