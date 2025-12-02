New York Giants vs New England Patriots: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Semana 13 de la NFL

El Monday Night Football de la Semana 13 de la NFL presenta un duelo disparejo entre el mejor equipo de la Conferencia Americana como lo son los New England Patriots, contra los New York Giants, uno de los peores de la Conferencia Nacional, este lunes 1 de diciembre en Gillette Stadium de Foxborough Massachusetts. No te pierdas de la cobertura de este partido en vivo por las plataformas digitales de Azteca Deportes.

