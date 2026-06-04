La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está por arrancar, y uno de los grupos que genera mayor expectativa es el Grupo C, principalmente por contar con la presencia de un histórico gigante como Brasil, que buscará reafirmar su hegemonía. A esta selección le acompañarán Marruecos, la revelación africana, además de Escocia y Haití, quienes completan un sector lleno de contrastes.

En cuanto al valor de mercado de los planteles, la disparidad es notable, reflejando el peso competitivo de cada federación. Brasil encabeza este rubro con una ventaja significativa, seguido por Marruecos, Escocia y finalmente Haití.



Brasil: 943.20 millones de euros

943.20 millones de euros Marruecos: 487.20 millones de euros

487.20 millones de euros Escocia: 170.23 millones de euros

170.23 millones de euros Haití: 55.60 millones de euros

Considerando estas cifras, analizamos a continuación a los 5 jugadores mejor valorados que verán acción en el Grupo C durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Top 5 Jugadores mejor valorados del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Vinícius Júnior se posiciona como la máxima figura y el jugador mejor valorado del sector. El atacante brasileño de 25 años, pieza clave en el Real Madrid, es reconocido mundialmente por su capacidad de desequilibrio en el último tercio del campo, regate y velocidad, con una valoración de 150 millones de euros.

Los 5 jugadores más caros del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM|Instagram / @vinijr

En la segunda posición encontramos a Raphinha, el extremo izquierdo brasileño de 29 años que milita en el FC Barcelona. Su capacidad para generar peligro constante y su actual estado de forma lo consolidan como un activo fundamental con un valor de 80 millones de euros.

Los 5 jugadores más caros del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM|Instagram / @raphina

El tercer puesto lo comparten dos jugadores con una valoración de 80 millones de euros cada uno: por un lado, el talentoso lateral derecho marroquí Achraf Hakimi, referente del Paris Saint-Germain a sus 27 años; y por el otro, el brasileño Gabriel, defensor central de 28 años del Arsenal, quien aporta solidez y liderazgo a la zaga.

Los 5 jugadores más caros del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM|Instagramm / @achrafhakimi

En la quinta posición, con un valor de 75 millones de euros, encontramos al delantero brasileño Matheus Cunha, de 27 años, quien defiende los colores del Manchester United y se ha convertido en una pieza de ataque sumamente cotizada en el mercado internacional.

Los 5 jugadores más caros del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM|Instagram / @cunha

¿Hará valer Brasil su superioridad económica en la cancha, o veremos alguna sorpresa táctica por parte de Marruecos, Escocia o Haití en este Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Toda la información es consultada en Transfermarkt.

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