Matías Almeyda tiene doble nacionalidad, pero siempre decidió por Argentina: ¿cuál es la otra?

Matías Almeyda es el técnico de moda tras regresar a la Liga BBVA MX, pero ahora con Rayados de Monterrey, tras dirigir en Estados Unidos, Grecia y España. La mayoría de los aficionados saben que el “Pelado” nació en Argentina, pero otros muy pocos que tiene doble nacionalidad, la cual rechazó para vestir la albiceleste en un par de justas veraniegas.

Almeyda, quien suma 2 refuerzos que no esperaba, es argentino de nacimiento, pero cuenta con la nacionalidad italiana. Ello se debe a que 7 años de su carrera futbolística los jugó en el país europeo, además de que sus bisabuelos eran italianos. Los equipos en los que militó fueron Lazio, Parma, Inter de Milán y Brescia, para después regresar a su país.

Almeyda cuenta con nacionalidad italiana.|@peladoalmeyda

Matías Almeyda y su amor por Argentina

El “Pelado” le tiene un amor inmenso a Argentina, por lo que era casi imposible que se decantara por Italia, sobre todo porque ya había sido convocado por la albiceleste antes de que tramitara su nacionalidad italiana. La primera vez que el ahora entrenador de Rayados vistió la playera de la selección sudamericana fue en abril de 1996, cuando Daniel Passarella lo consideró para un partido de Eliminatoria contra Bolivia.

TE PUEDE INTERESAR:



El exdirector técnico de Chivas disputó 2 mundiales con la albiceleste: Francia 1998 y Corea-Japón 2022. En ambos no marcó gol, pero fue pieza medular en la media cancha, ya que su función principal era recuperar, equilibrar y sostener el equipo.

La verdadera razón por la que Matías Almeyda se naturalizó italiano

Para obtener la nacionalidad italiana, se puede realizar mediante 3 maneras: residir más de 10 años en el país, casarse y vivir durante un par de años juntos y por descendencia familiar, tal y como la consiguió Almeyda, gracias a sus bisabuelos.

Matías tramitó su pasaporte para poder jugar como comunitario en Europa y así evitar ocupar una plaza de extranjero cuando emigró a la Serie A.