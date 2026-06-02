Los 5 jugadores más caros del Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está por arrancar, uno de los grupos que más reflectores tiene es el Grupo B, y esto porque tendrá a uno de los anfitriones encabezándolo y además está la selección de Catar, la pasada selección de la sede mundialista, a estas selecciones las acompañará Bosnia-Herzegovina y Suiza.

Algo que siempre llama la atención es el valor de los jugadores y el total de las plantillas. Del grupo B la selección mejor valorada es Suiza, seguida de Canadá, Bosnia-Herzegovina y Catar hasta el final.



Suiza: 332.60 millones de euros

Canadá: 196.15 millones de euros

Bosnia-Herzegovina:149 millones de euros

Catar: 19.93 millones de euros

Una vez definido esto, te contaremos cuáles son los 5 jugadores mejor valorados del Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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Top 5 Jugadores mejor valorados del grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Johan Manzambi destaca como el jugador mejor valorado del equipo. El suizo, de 20 años, se ha ganado la titularidad en el SC Friburgo gracias a su dinamismo: es un futbolista capaz de impactar en diferentes áreas, operando con fluidez desde la zona de creación hasta el frente de ataque como extremo. Es por eso que su valor en el mercado es de 50 millones de euros.

|Instagram / @_jkmanzambi

Detrás de él, se produce un empate en la valoración entre el canadiense y jugador Bayern de Múnich, Alphonso Davies de 25 años de edad y el guardameta del Borussia Dortmund, Gregor Kobel de 28 años de edad. Ambos jugadores valuados en 40 millones de euros y siendo titulares indiscutibles de sus respectivos equipos.

|Instagram

En la cuarta posición se encuentra Dan Ndoye, jugador de la selección de Suiza que tiene 25 años de edad y juega para el Nottingham Forest de la Premier League, se desempeña como extremo derecho y su valor en el mercado es de 35 millones de euros.

|Instagram / @danndoye10

Para finalizar este Top 5 tenemos que ir a la Serie A, el delantero de 26 años de la selección canadiense y que juega para la Juventus tiene un valor de 30 millones de euros, esto tras su desempeño por su paso en Europa.

¿Habrá sorpresas en el Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026™o el valor de las plantillas dictará el orden de la tabla general?

Toda la información es consultada en Transfermarkt.

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