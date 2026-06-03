ÚLTIMA HORA: Suspenden el partido Chile vs RD del Congo por brote de ébola

Las autoridades de La Línea de la Concepción, en Cádiz, España, decidieron cancelar el partido amistoso que tenían programado disputar las selecciones de Chile y República Democrática del Congo el próximo 9 de junio. La medida fue anunciada por el alcalde de la ciudad, Juan Franco, quien explicó que no se otorgó la autorización necesaria para la realización del encuentro debido a motivos relacionados con la salud pública.

Aunque reconoció que el partido representaba un evento atractivo para la localidad, el funcionario señaló que la información y documentación entregadas hasta el momento no permiten descartar completamente posibles riesgos sanitarios.

“Lamentamos haber tenido que adoptar esta decisión porque el partido suponía un atractivo para la ciudad. Sin embargo, la situación sanitaria existente en el Congo y la documentación presentada no terminan de garantizar que no haya riesgos, por lo que consideramos que esta es la opción más prudente”, declaró.

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La preocupación de las autoridades españolas está relacionada con el brote de ébola que actualmente afecta a la República Democrática del Congo, situación que ha encendido las alertas tanto a nivel local como internacional.

Tras la cancelación del encuentro, la Federación de Fútbol de Chile solicitó a las autoridades de La Línea de la Concepción la posibilidad de que el partido pueda llevarse a cabo sin espectadores.

Felipe Correa, gerente de selecciones de Chile, informó que se mantienen conversaciones con la Federación Congoleña de Fútbol, los organizadores del evento y los responsables del estadio para encontrar una alternativa que permita disputar el compromiso.

“Estamos hablando con la Federación del Congo, con el promotor del partido y con el propietario del estadio para que pueda jugarse a puerta cerrada. Esperamos tener novedades en las próximas horas”, señaló el directivo chileno.

¿Cuál es el próximo juego de RD Congo?

La RD Congo enfrentará el 3 de junio a Dinamarca en el Stade Maurice Dufrasne, el partido se jugará en punto de las 12:00 hrs del centro del país.

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