Estos son los tachones que usó Hormiga González en el Apertura 2025 para ser el MVP

Armando “Hormiga” González fue nombrado el MVP del Apertura 2025 por la Liga BBVA MX, luego de su extraordinario torneo en el que compartió campeonato de goleo junto a Paulinho y Joao Pedro . El delantero fue pieza clave para que Chivas entrara a la Liguilla, pero lo que llamó la atención fueron los tachones que usó durante los partidos.

El “Otaku del Gol” es patrocinado por la marca estadounidense deportiva más famosa, desde antes de que comenzara a brillar con el primer equipo del Guadalajara y lo brindara con un millonario precio . Fue en este torneo que comenzó a utilizar extravagantes botines que llamaron la atención de muchos, pues eran de personajes de Animé.

Armando es patrocinado por una marca estadounidense, pero en reiteradas ocasiones personaliza sus tachones con Animé.|@hormiga_glez

Los tachones que se hicieron virales fueron unos Mercurial negros, con las imágenes de sus 2 animes favoritos: Naruto y Haikyuu, así como el escrito de 2 salmos. González utilizó estos botines en el triunfo de Chivas 3-1 sobre Necaxa, duelo en el que marcó un gol.

Los mensajes ocultos en los tachones de la Hormiga González

El canterano de Chivas ha personalizado sus tachones en más de una vez con el artista tapatío que se hace llamar El Pinta Cuadros, quien cumple con las peticiones del delantero. Otros de los botines que resaltó dentro del terreno de juego fueron de la serie Blue Lock.

Una petición que realiza Armando es que le pongan 2 salmos, los cuales tienen un gran significado para él, como lo son Filipenses 4:13 y Lucas 1:37, cuyo mensaje es el siguiente: “Porque para Dios no hay imposibles”, pues no es un secreto que el seleccionado mexicano es religioso.

Los tachones extravagantes de la “Hormiga” se hicieron virales y le ayudaron a consagrarse como el MVP del Apertura 2025 y estar en el 11 ideal de la Liga BBVA MX, junto a jugadores referentes.