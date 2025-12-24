Hormiga González fue el MVP del Apertura 2025 y este es su valor de mercado actual

El Apertura 2025 de Chivas fue de menos a más, alcanzando clasificar a la Liguilla de forma directa. Gran parte de este gran rendimiento del equipo se debe a Armando ‘Hormiga’ González, delantero mexicano que consiguió marcar 12 goles para culminar el torneo como campeón de goleo junto a Paulinho (Toluca) y João Pedro (Atlético San Luis). Esto llevó a que sea elegido como el Jugador del Torneo, aunque su precio no se ve reflejado en ello.

El valor de mercado de Hormiga González en la actualidad

A pesar de haber sido el máximo artillero de la Liga BBVA MX y haber ganado el premio a MVP del torneo, el valor de mercado de Hormiga González sigue siendo bajo. Según Transfermarkt, sitio especializado en transferencias, el goleador de Chivas tiene un precio actual de 2,5 millones de euros, monto que equivale a más de 52 millones de pesos mexicanos. Mientras tanto, Armando se prepara para regresar en su mejor nivel al Clausura 2026 .

Hormiga González tiene un precio de 2,5 millones de euros|Crédito: @Chivas / X

Si bien es cierto que el valor de su ficha es bajo, González se encuentra en su pico histórico desde su debut con el Guadalajara en 2024. Esto marca el crecimiento que ha tenido el delantero de 22 años durante este tiempo y se perfila para ser titular en el Clausura 2026. No obstante, no se deberá relajar, pues ahora peleará su puesto con Ángel Sepúlveda, centro atacante que marcó 21 goles en el año con Cruz Azul.

🇦🇹 ¡Armando González fue elegido como el mejor jugador del torneo! 😍



🐐 Nuestro Campeón Goleador es el MVP de la @LigaBBVAMX 🔥 pic.twitter.com/De83uKOQXH — CHIVAS (@Chivas) December 23, 2025

TE PUEDE INTERESAR:



La decisión de la Liga BBVA MX ha tenido repercusión

La elección de Hormiga González como MVP del Apertura 2025 ha generado aplausos por parte de la afición de Chivas, sin embargo, el resto de aficionados creen que el premio mereció estar en otras manos. En redes sociales, fanáticos de otros clubes aseguran que Paulinho, también goleador del torneo, pero ganador de la Liga BBVA MX con Toluca, debió quedarse con el galardón.

Bien por el morro. Pero todos saben que el mejor jugador del torneo es Paulinho.



Mejor promedio de gol el Goat, marcó en cuartos, en semifinales y gol en la gran final.



EL GOAT DE LA LIGA. 🐐🔥 pic.twitter.com/fdh9jmkRW4 — Fan Diablo (@FanDiablo2) December 23, 2025

Hormiga González aún tiene historia por escribir en Chivas

Reportes indican que González habría llegado a un acuerdo con la directiva rojiblanca para renovar su contrato hasta el año 2029. Como si fuese poco, desde Chivas buscan blindar a su mejor jugador con una cláusula difícil de pagar: unos 15 millones de dólares para cualquier equipo que lo desee. De esta manera, el Guadalajara busca retener a una de sus mejores armas para afrontar el Clausura 2026 y soñar con ser campeón.