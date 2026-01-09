Estrategia de locura que tiene la Liga BBVA MX con los equipos de Inglaterra para mejorar las plantillas

Mientras un ex compañero de Messi que tiene más de 200 goles hoy buscará ser campeón de la Liga BBVA MX , algunos equipos del futbol mexicano están teniendo una estrategia de locura para mejorar sus plantillas e incluye nada menos que a Inglaterra en la ecuación. Sin dudas un detalle que puede hacer crecer el nivel de los equipos del país azteca.

Resulta que mientras la Liga MX se parece cada vez más a la Premier League en un aspecto complejo , se está dando una curiosidad interesante entre México y el mencionado país del Reino Unido. Es que se está dando que los equipos mexicanos están incorporando a buenos jugadores de la Segunda División de Inglaterra, conocida como Championship.

Oscar Estupinan de la 2ª de Inglaterra a Juarez|Isaac Ortiz/Isaac Ortiz

Hay tres jugadores de Inglaterra jugando en la Liga BBVA MX

Resulta que se está dando el curioso caso de que hay 3 delanteros en la Liga MX que han llegado tras una etapa en la 2ª división de Inglaterra (Championship): ellos son Óscar Estupiñán, João Pedro y ahora Julián Carranza. Diferentes equipos del futbol mexicano confían en el talento de estos futbolistas para poder mejorar en el Clausura 2026.

TE PUEDE INTERESAR:



Precisamente Óscar Estupiñán pasó del Hull City a los Bravos de Juárez por un millón de euros, según Transfermarkt. En tanto, João Pedro llegó también arribó desde el Hull City a Atlético San Luis, sin coste. Por último, ahora Julián Carranza arribó de su préstamo en el Leicester City al Necaxa por casi 3.5 millones de euros (su pase era del Feyenoord).

Los números de los 3 jugadores que llegaron a la Liga BBVA en la 2ª de Inglaterra

Óscar Estupiñán (Hull City): 45 partidos jugados (32 como titular). Convirtió 15 goles y aportó una asistencia. Fue amonestado 2 veces y lo expulsaron una vez. FC Juárez lo compró en agosto de 2024.

45 partidos jugados (32 como titular). Convirtió 15 goles y aportó una asistencia. Fue amonestado 2 veces y lo expulsaron una vez. FC Juárez lo compró en agosto de 2024. João Pedro (Hull City): 36 partidos jugados (26 como titular). Convirtió 6 goles y aportó 2 asistencias. Recibió 2 tarjetas amarillas y una roja. Atlético San Luis lo fichó gratis en julio de 2025.

36 partidos jugados (26 como titular). Convirtió 6 goles y aportó 2 asistencias. Recibió 2 tarjetas amarillas y una roja. Atlético San Luis lo fichó gratis en julio de 2025. Julián Carranza (Leicester City): 9 partidos jugados (3 como titular). No convirtió goles ni aportó asistencias. Recibió una tarjeta amarilla. No sigue su préstamo porque Necaxa lo compró al Feyenoord.