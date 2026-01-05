Por qué la Liga BBVA MX se parece cada vez más a la Premier League y qué tan bueno es eso

Todo país en cuanto al futbol se quiere parecer a Inglaterra, a la Premier League (liga en la que suena Lionel Messi) . Es que este torneo es el más apasionante entre todas las ligas del mundo, el que más dinero distribuye y donde están gran parte de los mejores jugadores del planeta Tierra. En ese contexto, se conoció que la Liga BBVA MX está cada vez más cerca de ella.

“La patria no necesita futbolistas…”, dijo una vez el Profesor Jirafales. “Eso es lo que yo digo, lo que necesitamos son entrenadores”, respondió Don Ramón. Ese pequeño fragmento del sketch de El Chavo podría reflejar a la perfección la actualidad del futbol de México, pues habrá apenas 3 entrenadores mexicanos dirigiendo en el Clausura 2026, mientras el resto serán extranjeros.

Sí, aunque hay muchas cosas positivas para imitar de la liga inglesa, en esta ocasión la Liga MX se parece a la Premier League en la falta de entrenadores de su propio país dirigiendo en los equipos de la liga. Apenas Eddie Howe (Newcastle United), Scott Parker (Burnley) y Sean Dyche (Nottingham Forest) son entrenadores ingleses. Es decir, 3 de 20 clubes posibles.

Fuera de la Liga BBVA MX y la Premier League esto no es tan común

El resto de las ligas cuentan con mucha más presencia de entrenadores de su propio país. Se podría decir que México e Inglaterra son casos muy particulares. Es que la Liga MX también únicamente tiene 3 de 18 entrenadores mexicanos (Ignacio Ambriz, Efraín Juárez y Christian Ramírez).

Por otro lado, en la Liga MX la dominancia llega de Sudamérica y España. Más allá de eso, con 6 representantes, Argentina sigue siendo la principal exportadora de directores técnicos a México.

