La estrategia que usará Club América para derrotar a Cruz Azul e imponer sus condiciones

Este viernes 9 de enero comienza el Clausura 2026 y el Club América sueña con un fichaje de última hora . Más allá de eso, la directiva de las Águilas ya está pensando en otras cosas sobre este torneo de la Liga BBVA MX. Por ejemplo, recientemente se conoció su estrategia para imponer condiciones ante Cruz Azul en el Clásico Joven de México.

Resulta que mientras América busca terminar la novela con Igor Lichnovsky , la directiva ya planifica el resto del semestre y ya decidió que el Clásico Joven entre las Águilas y La Máquina se jugará en el Estadio Azteca (ahora Banorte) el próximo 11 de mayo de 2026, en lo que será la reinauguración del Coloso de Santa Úrsula a nivel clubes.

América volverá al Estadio Azteca (ahora Banorte).

El propio entrenador André Jardine habló de la importancia que tiene para su plantilla que la afición esté unida y apoye al equipo. En ese marco, que se juegue en el Estadio Azteca será muy importante para que más gente quiera acercarse a ver el partido y apoyar al conjunto azulcrema en la búsqueda del campeonato.

TE PUEDE INTERESAR:



La reinauguración del Estadio Azteca a nivel clubes, con América vs. Cruz Azul

Resulta que la reinauguración del Estadio Azteca (renombrado Banorte por patrocinio) será en el partido entre América y Cruz Azul en el Clásico Joven, válido por la Jornada 14 del Clausura 2026 y que se disputaría el próximo 11 de mayo. Pero las Águilas podrían jugar algunos duelos más en ese recinto tan importante.

Avanzan las obras en el Estadio Banorte (antes Azteca)|X

Antes de que termine bajo el control de FIFA por cuestión de protocolo y bajo el nombre de Estadio Ciudad de México, el América podrá disputar algunos partidos más. Precisamente las Águilas podrán jugar en esa cancha en la Jornada 15 contra Toluca, la Jornada 17 ante Atlas, los cuartos de final de la Liguilla (en caso de clasificarse) y la Campeones Cup (si la juega).

La reinauguración del Estadio Azteca (Banorte) a nivel selecciones, con México vs. Portugal

Por su parte, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) decidió hacer el reestreno del Coloso de Santa Úrsula el sábado 28 de marzo de 2026, con un partido amistoso entre la Selección Nacional de México y su par de Portugal, con la presencia prevista de Cristiano Ronaldo en el campo de juego.

Con una capacidad que llegará a los 87 mil espectadores, el Estadio Azteca que vio campeón a Pelé con Brasil en 1970 y a Diego Maradona con Argentina en 1986, será parte del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica el próximo 11 de junio.

