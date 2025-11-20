¡INSÓLITO! Estrella de Argentina pone a Zlatan Ibrahimović por encima de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo se está preparando para afrontar su sexta Copa del Mundo en 2026 y, en estos momentos, se encuentra en foco de todos por haber visitado la Casa Blanca en Estados Unidos . Sin embargo, desde Argentina, unas peculiares declaraciones se hicieron furor en redes sociales luego de que un exfutbolista haya puesto al portugués por debajo de Zlatan Ibrahimović entre los mejores jugadores de la historia.

Guillermo Barros Schelotto colocó a Cristiano Ronaldo por debajo de Zlatan

Guillermo Barros Schelotto, exfutbolista de Boca Juniors y actual entrenador de Vélez Sarsfield, sostuvo en un diálogo con el Diario Olé que Zlatan Ibrahimović supera a Cristiano en cuanto a quién es mejor jugador. “Después de Messi y Maradona está Zlatan Ibrahimović. En el mismo nivel que Nazario y por encima de Cristiano Ronaldo”, sorprendió el director técnico. Por otro lado, en México esperan por la visita de ‘CR7’ en 2026 .

Crédito: @Velez / X Schelotto colocó a Ibrahimović por encima de Cristiano Ronaldo

Si bien es cierto que el ‘Mellizo’ no dudó al colocar a Lionel Messi y Diego Maradona en lo más alto de su ranking personal, llamó la atención con el resto de la lista, colocando al goleador sueco al mismo nivel que Ronaldo Nazario e incluso, por encima de Cristiano. Sus declaraciones tuvieron una fuerte repercusión en redes sociales, pues muchos aficionados no coinciden con el pensamiento del entrenador argentino.

"Después de Messi y de Maradona, esta Ibrahimovic. En el mismo nivel que Ronaldo Nazario y por encima de Cristiano Ronaldo".

Firma: Guillermo Barros Schelotto, con @DiarioOle.



Firma: Guillermo Barros Schelotto, con @DiarioOle. pic.twitter.com/cfA6WodOZ9 — JS (@juegosimple__) November 19, 2025

Guillermo Barros Schelotto dirigió a Zlatan Ibrahimović en su carrera como DT

Schelotto fichó por LA Galaxy en enero del año 2019, llegando a un equipo que ya contaba con Ibrahimović en la plantilla. El argentino fue entrenador del exPSG durante toda la temporada, ya que en enero de 2020, el sueco decidió dejar la MLS para regresar a Italia y fichar por el AC Milan.

En total, Guillermo le brindó órdenes a Zlatan en 31 partidos durante la temporada, donde el sueco logró convertir 31 goles y repartir 8 asistencias. Es posible que Schelotto haya colocado a Ibrahimović tan alto en su ranking debido a que tenía un trato más cercano con él, analizando sus entrenamientos cada mañana.

Crédito: Getty Images Ibrahimović y Schelotto en LA Galaxy

Los números de Zlatan Ibrahimović durante su etapa en LA Galaxy

El exdelantero del FC Barcelona y Manchester United jugó dos años (2018-2019) en la MLS defendiendo los colores del equipo de California. Si bien muchos no recuerdan esta etapa, Ibrahimović tuvo números bestiales: 53 goles y 15 asistencias en 58 partidos jugados. Su mejor temporada fue en 2019, cuando consiguió anotar 30 goles y dar 7 asistencias durante la primera fase del torneo en apenas 29 juegos.