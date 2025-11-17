¿Cristiano Ronaldo jugaría en la visita de Portugal a México?

La selección de Portugal ha confirmado su visita a México para disputar el partido de reinauguración del Estadio Banorte el próximo 28 de marzo de 2026, un duelo que servirá como antesala mundialista para el recinto que albergará la inauguración de la Copa del Mundo 2026, el 11 de junio.

ESTAMOS NO MUNDIAL! VAMOS COM TUDO, PORTUGAL! 🇵🇹 pic.twitter.com/3bfPqkrecH — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 16, 2025

La presencia del conjunto europeo estaba pactada desde hace semanas, pero faltaba un detalle clave: Su clasificación sin repechaje. Los lusos aplastaron 9-1 a Armenia en su última jornada de las Eliminatoras europeas, y, con el boleto asegurado, la visita queda oficialmente encaminada.

De acuerdo con un reporte de ESPN , el anuncio oficial del amistoso se realizará después del sorteo del Mundial , programado para el 5 de diciembre en Washington, Estados Unidos, como parte del calendario de FIFA.

¿Cristiano Ronaldo estará en el partido?

La gran duda gira en torno a Cristiano Ronaldo, quien fue expulsado en el penúltimo partido de las Eliminatorias por una agresión. Esta acción lo pone en riesgo de perderse la reapertura del Estadio Banorte , e incluso podría afectar su participación en los primeros partidos del Mundial, dependiendo de la sanción que determine la FIFA.

La Federación Portuguesa de Futbol, encabezada por Pedro Proença, ya prepara una defensa formal para pedir la reducción del castigo o incluso evitar sanciones adicionales. En ella expondrán la buena conducta histórica del capitán y el alto nivel de tensión que rodeó el duelo contra Irlanda, donde ocurrió la expulsión.

¿De cuánto podría ser el castigo?

Cristiano ya cumplió automáticamente un partido de suspensión al no participar en el último encuentro de la clasificación contra Armenia.

El reglamento FIFA establece que una tarjeta roja implica mínimo un partido de suspensión, sin embargo, el Comité Disciplinario puede ampliar el castigo a dos partidos en casos de juego brusco grave. Además, para acciones consideradas agresión, como codazos, puñetazos, escupitajos o patadas, la sanción podría llegar a tres partidos.

En efecto, la expulsión a Cristiano Ronaldo llegó luego de que, en la derrota de Portugal 2-0 contra Irlanda, la estrella conectara un golpe con el codo a Dara O'Shea en una jugada sin balón.

La FIFA también deberá decidir si Cristiano puede pagar la sanción en partidos amistosos, lo que pondría en riesgo su presencia en Monterrey, o si la deberá cumplir exclusivamente en juegos oficiales de la Copa del Mundo.

¿Cuándo se conocerá la decisión?

No existe una fecha exacta para el anuncio de una sanción. Sin embargo, basándose en precedentes, la resolución podría llegar a inicios del mes siguiente, lo que significa que el fallo podría conocerse cerca del sorteo del Mundial, el próximo 5 de diciembre.