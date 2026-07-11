Estrella de Argentina le responde a Thibaut Courtois tras decir que el campeón del Mundial 2026 saldrá de Francia - España

La recta final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ también se juega fuera de la cancha. Las declaraciones del portero de Bélgica, Thibaut Courtois, sobre el posible campeón del torneo provocaron una rápida reacción. Desde la concentración de Argentina, que sigue enfocada en el partido ante Suiza, apareció una estrella para responder.

Quien respondió fue Cristian “Cuti” Romero, defensor de la selección de Argentina. El zaguero restó importancia a las palabras del arquero belga (eliminado por la selección española). Courtois aseguró que el campeón saldrá de la semifinal entre Francia y España. Para el central, el plantel argentino tiene claro que su prioridad está en el próximo compromiso.

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Esto le respondió el Cuti Romero a Thibaut Courtois

Durante la conferencia de prensa previa al duelo frente a Suiza, Romero fue consultado por las declaraciones de Courtois. El defensor dejó claro que esas opiniones no modifican la preparación del equipo.

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“Nosotros estamos enfocados en mañana, va a ser duro y no escuchamos lo que piensa un jugador. Cada uno tiene su manera de pensar, pero nosotros estamos enfocados en mañana”, comentó el futbolista del Tottenham al referirse al debate generado por el arquero belga.

Cristian Romero también hizo autocrítica sobre el nivel de Argentina

Más allá de responder a Courtois, el defensor analizó el rendimiento de Argentina en los últimos encuentros. Reconoció que al equipo le molestó haber recibido 4 goles en los partidos contra Cabo Verde y Egipto durante la fase de eliminación directa.

Romero señaló que la principal responsabilidad de la defensa es mantener la portería en cero. También recordó con humor el gol que marcó frente a Egipto, cuando se sumó al ataque para iniciar la remontada. Incluso bromeó al decir que esa decisión fue un impulso y que Lionel Scaloni “lo mataba” si lo veía actuar como delantero.

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Argentina pone la mira en Suiza

El defensor anticipó que el partido frente a Suiza será exigente y destacó el nivel mostrado por el conjunto europeo durante el torneo. También recordó que los suizos complicaron a Colombia en la ronda anterior.

Mientras tanto, la plantilla liderada por Lionel Messi y Lionel Scaloni mantiene el foco exclusivamente en los cuartos de final. Argentina evitó entrar en el debate sobre quién será el próximo campeón del Mundial y Romero evitó a Courtois.

