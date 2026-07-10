Gana 6 millones, dijo que cambiaría todos sus títulos por ganar el Mundial y hoy es la figura inesperada de España
Está lejos de ser de los mejores pagados de su equipo pero es figura con España vs. Bélgica en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
España se enfrentaba a Bélgica por los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y mientras muchos esperaban que la figura sea Lamine Yamal o Pedri (que finalmente fue al banquillo para este partido), la figura española, que abrió el marcador del encuentro, fue un futbolista que no acostumbra a llevarse los focos.
Resulta que Fabián Ruiz fue el futbolista que marcó el gol para abrir el marcador del encuentro entre España y Bélgica que se disputaba en un hermoso estadio. El jugador del Paris Saint-Germain aprovechó un rebote en el área belga y convirtió la anotación para el 1-0 parcial.
Fabián Ruiz: un salario lejano a los mejores pero con un nivel altísimo
Aunque no está entre los jugadores mejor pagados del Mundial 2026, el futbolista que gana 6 millones de euros por temporada en el PSG se ganó un lugar como titular en la selección de Luis de la Fuente y ayudó a España en el comienzo del encuentro, dándole la ventaja parcial a su equipo y siendo la figura del conjunto español.
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Fabián Ruiz cambiaría todo por un Mundial con España
Antes del partido, Fabián Ruiz dijo que cambiaría todo lo que ganó a lo largo de su carrera por conquistar el Mundial 2026 con España. El mediocentro de 30 años tiene el gran objetivo.
Esto es algo increíble porque Fabián Ruiz ha ganado 16 trofeos en su carrera. Fueron 13 títulos con el PSG (incluyendo 2 UEFA Champions League), 1 con el Napoli y 2 con la selección española.
Los resultados de España en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
España terminó como líder del Grupo H tras sumar siete puntos. Después eliminó con autoridad a Austria en los 16avos de Final y superó por la mínima a Portugal en los octavos. Ahora disputa los cuartos de final frente a Bélgica.
- España 0-0 Cabo Verde — Jornada 1
- España 4-0 Arabia Saudita — Jornada 2
- Uruguay 0-1 España — Jornada 3
- España 3-0 Austria — 16avos de Final
- Portugal 0-1 España — Octavos de Final
- España vs Bélgica — Cuartos de Final
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