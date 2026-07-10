Gana 6 millones, dijo que cambiaría todos sus títulos por ganar el Mundial y hoy es la figura inesperada de España

España se enfrentaba a Bélgica por los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y mientras muchos esperaban que la figura sea Lamine Yamal o Pedri (que finalmente fue al banquillo para este partido), la figura española, que abrió el marcador del encuentro, fue un futbolista que no acostumbra a llevarse los focos.

Resulta que Fabián Ruiz fue el futbolista que marcó el gol para abrir el marcador del encuentro entre España y Bélgica que se disputaba en un hermoso estadio. El jugador del Paris Saint-Germain aprovechó un rebote en el área belga y convirtió la anotación para el 1-0 parcial.

Fabián Ruiz: un salario lejano a los mejores pero con un nivel altísimo

Aunque no está entre los jugadores mejor pagados del Mundial 2026, el futbolista que gana 6 millones de euros por temporada en el PSG se ganó un lugar como titular en la selección de Luis de la Fuente y ayudó a España en el comienzo del encuentro, dándole la ventaja parcial a su equipo y siendo la figura del conjunto español.

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Fabián Ruiz cambiaría todo por un Mundial con España

Antes del partido, Fabián Ruiz dijo que cambiaría todo lo que ganó a lo largo de su carrera por conquistar el Mundial 2026 con España. El mediocentro de 30 años tiene el gran objetivo.

España Mundial 2026|MEXSPORT

Esto es algo increíble porque Fabián Ruiz ha ganado 16 trofeos en su carrera. Fueron 13 títulos con el PSG (incluyendo 2 UEFA Champions League), 1 con el Napoli y 2 con la selección española.

Los resultados de España en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

España terminó como líder del Grupo H tras sumar siete puntos. Después eliminó con autoridad a Austria en los 16avos de Final y superó por la mínima a Portugal en los octavos. Ahora disputa los cuartos de final frente a Bélgica.

España 0-0 Cabo Verde — Jornada 1

España 4-0 Arabia Saudita — Jornada 2

Uruguay 0-1 España — Jornada 3

España 3-0 Austria — 16avos de Final

Portugal 0-1 España — Octavos de Final

España vs Bélgica — Cuartos de Final

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