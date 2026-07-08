OFICIAL: Chivas pierde a entrenador previo al arranque del Apertura 2026

El Apertura 2026 está a escasas semanas de iniciar, justo en la parte final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Es por ello que Chivas analiza nuevos fichajes y salidas, no solo de futbolistas, sino de trabajadores del club, como en este caso fue el de un entrenador, tal y como le sucedió a Diego Cervantes con el América.

Abraham Sánchez deja de ser el entrenador de porteros de Chivas Femenil, luego de que el club fue eliminado en la ronda de los cuartos de final del Clausura 2026 en manos de las Tuzas del Pachuca, pues así lo dio a conocer el exguardameta a través de sus redes sociales, donde aficionados cuestionaron una jugada que merecía tarjeta roja en el partido entre Argentina y Egipto.

Abraham Sánchez deja de ser el entrenador de porteros de Chivas Femenil.|@abrahamsnchez_

“No ha sido fácil asimilar este momento, pero sin duda nos volveremos a reencontrar en un futuro con una nueva vibra y una nueva energía. ¡Gracias, Amaury Vergara, por la oportunidad, desarrollo y crecimiento! ¡Gracias, Chivas, por este camino tan maravilloso! ¡Siempre agradecido y siempre en mi corazón! Hasta pronto”, escribió el entrenador.

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¿Quién es Abraham Sánchez, el entrenador que sale de Chivas?

Sánchez fue un portero que se formó en las Fuerzas Básicas de Chivas. Hay registros de que jugó en la Tercera División del equipo, pero nunca logró llegar a debutar en Primera División. No obstante, la vida lo llevó por otro camino, pero siempre al margen de su pasión.

El exguardameta inició una carrera en la formación y enseñanza de futbolistas, pues durante 5 años estuvo ligado al club de sus amores al formar parte del cuerpo técnico al ser el entrenador de porteros del equipo femenil. Asimismo, cuenta con la Licencia PRO, la acreditación de mayor alto nivel para dirigir en la Liga BBVA MX y en el extranjero.

El camino de Chivas Femenil en el Clausura 2026

El conjunto rojiblanco de la Liga BBVA MX Femenil tuvo una actuación destacada en el Clausura 2026, al terminar en la quinta posición de la tabla general. Sin embargo, cayó en la primera ronda de eliminación contra las Tuzas del Pachuca por marcador global de 3-2.