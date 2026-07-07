Estrella de Argentina sorprendió con un mensaje para Cristiano Ronaldo tras la eliminación: “Te voy a amar siempre”

La eliminación de la Selección de Portugal en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ generó múltiples repercusiones en el ámbito del deporte internacional. El conjunto liderado por Cristiano Ronaldo se despidió del certamen tras caer derrotado por 1-0 ante la Selección de España y hasta desde Argentina llegaron mensajes de aliento para el astro portugués que culminó su historia en las justas mundialistas.

España elimina a Portugal con un solitario gol de Mikel Merino y dejan a Cristiano Ronaldo fuera del Mundial 2026; resumen, goles y mejores momentos|MEXSPORT

Una de las reacciones más notorias provino de forma directa de una de las principales figuras de la Selección Femenina de Fútbol de Argentina. La delantera Yamila Rodríguez recurrió a sus redes sociales para expresar su incondicionalidad hacia su máximo referente futbolístico a través de una historia de Instagram. "Te amo y te voy a amar siempre, gracias por todo. Gracias por hacer el fútbol diferente. Te amo y no estoy ni ahí con nadie. Gracias", escribió. La delantera argentina ya se había mostrado públicamente como una gran fanática del astro portugués.

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La máxima figura de Portugal se despidió de los mundiales, dejando en la actual justa mundialista unos buenos números en las cinco apariciones que tuvo. Cristiano logró marcar tres tantos durante todo el certamen y llegó a un total de 11 goles en mundiales.

Luego de la derrota, en zona mixta Cristiano puso en duda su continuidad en la selección de Portugal. "Estoy con la cabeza fría, tranquilo. Después voy a decidir de la mejor manera, hablar con la familia y la gente que me quiere. No decidir ya, porque sería desviar la atención por algo personal, y no voy a hacerlo", manifestó.