El dato sobre Messi que hace casi imposible que Argentina pierda con Egipto

La Selección de Argentina afronta esta tarde un compromiso decisivo en el marco de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El conjunto comandado por Lionel Scaloni mide sus fuerzas contra el seleccionado de Egipto sobre el césped del Estadio Atlanta. Mohamed Salah y Lionel Messi se verán las caras por un boleto a los cuartos de final de la justa mundialista y ambos tienen un historial personal de enfrentamientos entre clubes.

El capitán argentino Lionel Messi sostiene una racha de imbatibilidad histórica frente a la máxima figura de la escuadra egipcia, Mohamed Salah. El 10 de la selección de Egipto nunca ha podido derrotar a Messi. Sus únicos enfrentamientos históricos se registraron exclusivamente durante ediciones pasadas de la UEFA Champions League. El primer choque entre ambos se produjo en el año 2016 con un empate 1-1 entre el Barcelona y la Roma. El segundo antecedente directo ocurrió en la ronda de semifinales de 2019, cuando el Barcelona venció 3-0 al Liverpool. Esta tendencia marca que con Messi en cancha, Salah nunca ha logrado una victoria, algo que el crack egipcio intentará lograr por primera vez en toda su carrera.

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El conjunto dirigido por Lionel Scaloni arribó a los octavos tras dejar afuera a Cabo Verde en dieciseisavos por 3-2 con tantos de Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian Romero. Argentina logró sortear un duro rival en tiempo extra, luego de que el combinado africano empatara el partido en dos ocasiones. Ahora, intentarán dar un nuevo paso adelante que los coloque por segunda vez consecutiva entre los ocho mejores seleccionados del certamen.

Por su parte, Egipto logró la clasificación a octavos luego de dejar afuera por penales a Australia en un duelo que durante el tiempo reglamentario y extra terminó en empate. Con Salah como bandera, el conjunto africano intentará dar la sorpresa de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.