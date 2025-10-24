La estrella de los Dodgers que podría perderse la Serie Mundial contra los Blue Jays de Toronto

Los Dodgers de Los Angeles recibieron una pésima noticia previo al arranque de la Serie Mundial en los playoffs de las Grandes Ligas, el relevista Alex Vesia tuvo que abandonar al equipo un día antes de enfrentar a los Blue Jays de Toronto en el Rogers Centre.

“Se encuentra fuera del equipo mientras él y su esposa Kayla afrontan un asunto familiar profundamente personal”, señaló el equipo en un comunicado, además el manager, Dave Roberts, señaló que el bullpen ya trabaja para buscar suplir la ausencia del lanzador que registró 4 ponches y solo 2 carreras durante la postemporada; “Creo que tenemos poco tiempo, me parece que tenemos hasta las 10 de la mañana (del viernes), para cerrar nuestro roster. Pero sí, estamos en el proceso de suplir su ausencia en el listado”.

Te podría interesar: Los Angeles Chargers destrozan a Minnesota Vikings en el inicio de la Semana 8 de la NFL

Con 29 años Vesia fue uno de los pitcher relevistas más consistentes en la campaña regular alcanzando 80 ponches en 59.2 entradas de labor.

Este viernes arranca la Serie Mundial en la MLB desde Toronto con el juego 1 entre Dodgers vs Blue Jays para conocer al campeón de las Grandes Ligas en el 2025, el equipo angelino busca el bicampeonato, luego de vencer en 5 juegos a los Yankees de Nueva York.

Te podría interesar: Gran Premio de México rinde emotivo homenaje a Roscoe, perro de Lewis Hamilton, y así agradece el piloto de Ferrari

Nico Benedetti regresa tras lesión para enfrentar al América | ¡Mazatlán recupera a su figura!

Vesia obtuvo su primer anillo de la Serie Mundial el año pasado al completar 7 apariciones como relevista, de las cuales 4 fueron en la Serie Mundial contra los New York Yankees. En esos partidos, no permitieron carreras, ni siquiera con corredores que heredó, lo que podría haber causado una gran preocupación a Roberts en los primeros momentos de la rueda de prensa.