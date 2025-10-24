deportes
AUTOMOVILISMO
Nota

Gran Premio de México rinde emotivo homenaje a Roscoe, perro de Lewis Hamilton, y así agradece el piloto de Ferrari

Hace unos meses que Roscoe, perro de Lewis Hamilton, perdió la vida y el GP de México lo recordó

GP de México rindió homenaje a Roscoe, perro de Hamilton
Reuters / Instagram (@roscoehamilton)
GP de México rindió homenaje a Roscoe, perro de Hamilton
Francisco Fernández
AUTOMOVILISMO
El Gran Premio de México tiene le da un toque especial al calendario de la Fórmula 1 y su celebración coincide con una de las fechas más importantes para la cultura mexicana como lo es el Día de Muertos, un momento en el que se recuerda a aquellos que ya no están con nosotros, como Roscoe, el perro de Lewis Hamilton, piloto de Ferrari, que recientemente perdió la vida.

Visa de Crack Rodrigo Guevara (16) Brilla en el Levante de España | Futuro del Fútbol Mexicano

El Gran Premio de México rinde tributo a Roscoe, perro de Lewis Hamilton

Los organizadores del Gran Premio de México colocaron una ofrenda en las inmediaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez e incluyeron una figura de Roscoe, el bulldog que acompañó durante años a Lewis Hamilton hasta su último aliento.

Durante su conferencia de prensa previo a la carrera, Hamilton habló con la prensa y recordó con cariño los años que pasó junto con Roscoe.

“Sentía un amor que no se puede conseguir en ningún otro lugar… bueno, quizás de tu madre. Te traen tanta felicidad; cada día, al levantarte o salir a pasear, siempre tienen ganas de jugar y son los seres más felices del mundo”, recordó Hamilton ante los medios.

“Sigue siendo parte de la decoración. Estoy muy agradecido de haber crecido con mascotas. Si algún día tengo hijos, animaría a cualquiera a tener una en casa: realmente aportan mucho cariño”, agregó el piloto de Ferrari.

Lewis Hamilton agradeció la presencia de Roscoe en la ofrenda

Lewis Hamilton conoció el significado de la ofrenda para los mexicanos y la leyenda de que los perros ayudan a sus dueños a cruzar las aguas del río Apanohuacalula para llevarlos al lugar de descanso eterno en el Mictlán, bajo la cosmovisión mexica.

“Probablemente, cuando nos reencontremos, seré yo quien tenga que llevar a Roscoe sobre el río… porque a él nunca le gustó el agua”, dijo Hamilton.

Lewis Hamilton
Fórmula 1
Ferrari
