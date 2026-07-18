Estrella de España se rinde ante Messi antes de la final con Argentina: “Habla por sí solo”

A horas del duelo decisivo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, las palabras de los protagonistas cobran una relevancia inusitada. Rodri, pieza central del engranaje de Luis de la Fuente, ha sido contundente al valorar la figura de Lionel Messi, reconociendo que la trayectoria del capitán argentino trasciende cualquier análisis estadístico convencional. "Messi habla por sí solo. Pero más allá de los reconocimientos individuales, por él habla su trayectoria", sentenció el mediocampista, dejando en claro que la dimensión del 10 sudamericano es, a su entender, un fenómeno que se explica mediante su histórica vigencia.

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La capacidad de Messi para mantenerse en la élite a sus 39 años es, para el volante español, un hecho que requiere una mención especial. "Tantos años al máximo nivel… Llegar a los, no sé cuántos años tiene ahora, en ese estado de forma y ser el mejor jugador del Mundial es increíble", expresó Rodri, quien no solo lo reconoce como una leyenda viva, sino como el eje sobre el cual orbita todo el planteo de su rival. Sin embargo, su análisis no se limita a la admiración, sino que se traslada a la planificación estratégica necesaria para el domingo: "Para ellos es más que un jugador. Es un referente, su líder. Pero habrá que controlar a Argentina en todos los ámbitos", advirtió el mediocampista, subrayando la dificultad que supone enfrentar a un plantel que ha encontrado en su capitán la resiliencia necesaria para llegar a esta final.

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La preparación de España, bajo el mando de una filosofía que busca el control del juego, se enfrenta así a una Argentina que ha capitalizado su ambición colectiva. Mientras Rodri destaca la necesidad de "controlar a Argentina en todos los ámbitos", el resto de sus compañeros, que crecieron observando la leyenda de Messi, se preparan para el desafío técnico más importante de sus carreras. Estas declaraciones no solo reflejan la jerarquía de los protagonistas, sino que también anticipan un choque de estilos donde el reconocimiento mutuo será, sin duda, el preludio de una disputa intensa por el título de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

