No falla: el dato de todos los Mundiales del siglo que dice que Argentina vencerá a España

Mientras la cuenta regresiva para la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre Argentina y España llega a su punto máximo, una tendencia estadística surgida en este siglo ha captado la atención de los aficionados, sugiriendo una ventaja histórica para el equipo de Lionel Scaloni. ¿Cuál? En las últimos certámenes de esta índole, siempre dio la vuelta olímpica el seleccionado que llegaba con mayor palmarés.

La regla de oro de las finales del siglo XXI

Desde el año 2010, se ha observado un patrón recurrente en los desenlaces mundialistas: el equipo que llega a la final con más títulos mundiales en su vitrina es el que termina levantando el trofeo. La única excepción, que en realidad termina por confirmar la lógica del sistema, fue Sudáfrica 2010, donde ambos finalistas (España y Países Bajos) llegaban sin títulos previos, dejando el camino abierto para un nuevo campeón. Allí, fue la Roja quien celebró ante la Naranja Mecánica.



Brasil 2014: Alemania (3 títulos previos) superó a Argentina (2 títulos previos).

Alemania (3 títulos previos) superó a Argentina (2 títulos previos). Rusia 2018: Francia (1 título previo) superó a Croacia (sin títulos).

Francia (1 título previo) superó a Croacia (sin títulos). Qatar 2022: Argentina (2 títulos previos) superó a Francia (2 títulos previos, pero Argentina prevaleció en la serie estadística de jerarquía histórica en finales).

El escenario en 2026: Argentina frente a España

Aplicando esta lógica a la final de este domingo en el New York/New Jersey Stadium, los números son contundentes:



Argentina: Llega a la cita con tres estrellas en su escudo (1978, 1986 y 2022).

Llega a la cita con en su escudo (1978, 1986 y 2022). España: Cuenta con una estrella en su historia (2010).

Siguiendo esta "regla de los campeones" que rige desde hace más de 15 años, la jerarquía histórica de la Selección Argentina se posiciona como el factor determinante. Para los creyentes en las cábalas y las tendencias históricas, este dato no es un simple detalle, sino un respaldo estadístico que refuerza la confianza de cara al enfrentamiento contra el conjunto dirigido por Luis de la Fuente. ¿Logrará la Scaloneta mantener viva esta curiosa racha y sumar su cuarta estrella? El domingo, la historia dictará sentencia.