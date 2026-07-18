Enzo Fernández dijo que los empleados domésticos de su casa son de Inglaterra

La semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre Argentina e Inglaterra, que culminó con una vibrante victoria sudamericana por 2-1, estuvo cargada de una intensidad emocional que trascendió lo deportivo. En medio de los preparativos, una declaración de Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, sobre sus hijos y el himno argentino generó cuestionamientos, los cuales fueron abordados por el mediocampista tras el encuentro.

Enzo Fernández es una amenaza para España|Crédito: @Argentina / X

Las explicaciones de Enzo Fernández

En las últimas horas, Enzo Fernández defendió a su pareja, asegurando que sus palabras "no tuvieron mala intención". El futbolista, quien anotó el gol del empate parcial en el minuto 85, aclaró la relación que mantienen en su hogar en Londres

En una primera instancia, el mediocampista destacó que tanto él como su familia mantienen un trato de respeto hacia los empleados ingleses que trabajan en su domicilio. A su vez, subrayó que el enfrentamiento contra Inglaterra tenía una carga simbólica especial debido a la historia detrás, mencionando explícitamente la importancia de honrar a los caídos en las Islas Malvinas. Y enfatizó que su prioridad principal era ganar, alcanzar la final y representar de la mejor manera a los argentinos, dejando de lado las polémicas externas.

“Respetamos a la gente que nos ayuda en casa, que son personas inglesas. Pero sabemos todo lo que conlleva eso, toda la historia que hay detrás, y lo único que queríamos hacer hoy era ganar, pasar a la final y honrar a todos los argentinos”, explicó.

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Fernández y su familia residen en Londres desde 2023, debido a su desempeño profesional en el Chelsea, lo que los coloca en una situación particular al enfrentar a Inglaterra en un contexto de altísima tensión histórica y emocional. Tras el triunfo que permitió a Argentina avanzar al duelo decisivo contra España, el mediocampista reafirmó su compromiso absoluto con el equipo nacional y con la memoria histórica que envuelve a este cruce.

