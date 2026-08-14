Estrella de Inglaterra elige al Estadio Azteca como el mejor ambiente del mundo

El Estadio Banorte (antiguamente llamado Azteca) fue uno de los escenarios más impactantes que tuvo la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Tres veces mundialista, el histórico recinto fue escenario de algunos de los partidos más emblemáticos de la reciente edición, siendo el duelo entre México e Inglaterra por los Octavos de Final uno de ellos.

Los ingleses se quedaron con el triunfo y el pase a la siguiente ronda, pero en las tribunas el público mexicano se hizo fuerte. Quien quedó impresionado con el ambiente que se vivió en el Estadio Banorte aquella noche fue el futbolista Reece James, quien estuvo presente en el equipo inglés y recordó cómo fue su visita a Ciudad de México.

Reece James llena de elogios al Estadio Banorte

El lateral derecho de Inglaterra revivió lo que fue el duelo contra México y allí hizo hincapié en el increíble ambiente que se respiraba dentro del estadio. “No hay comparación. Es como la noche y el día. En el Azteca sentí la mejor atmósfera que jamás he vivido”, fue lo que reveló James, quien también aprovechó para elogiar a la afición mexicana.

“La afición es eléctrica y ruidosa durante todo el partido. El himno nacional sonó demasiado. Me impresionó mucho. Es sin duda el estadio con el mejor entorno en el mundo”, reconoció el futbolista británico. Una vez más, el Estadio Banorte es reconocido mundialmente tanto por sus instalaciones como por su gran atmósfera.

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Cabe destacar que Reece James disputó 327 minutos durante la justa mundialista de este verano. Sin embargo, el defensor no tuvo actividad en el duelo contra la Selección Mexicana que finalizó 3-2 a favor de los europeos. El inglés vivió el partido desde el banquillo, donde pudo prestar especial atención a los cánticos del estadio.

Estadio Ciudad de México|X

Cuántos partidos se jugaron en el Estadio Banorte durante la Copa del Mundo

El Estadio Banorte albergó un total de cinco partidos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Tres de ellos correspondieron a la Fase de Grupos, mientras que los dos restantes fueron de eliminación directa: uno de Dieciseisavos y otro de Octavos de Final.

El recinto recibió el partido inaugural entre México y Sudáfrica, además de los encuentros Uzbekistán vs Colombia y México vs República Checa. Posteriormente, la Selección Mexicana volvió al inmueble para medirse con Ecuador y cerró su participación allí frente a Inglaterra. De esta manera, el histórico estadio fue sede de cuatro partidos del conjunto azteca.