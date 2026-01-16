Estrella de Pumas UNAM se iría a Brasil para dejar lugar a otro extranjero que pidió Efraín Juárez

Mientras se habla que Pumas UNAM tendría una baja importante para el Clausura 2026 , el conjunto universitario sabe que en el corto plazo puede darse una salida muy importante en su plantilla, precisamente una de sus estrellas se marcharía al futbol brasileño en este mismo mercado de fichajes de invierno. En su lugar llegaría otro extranjero a pedido de Efraín Juárez.

Distintos reportes indican que José Caicedo entra dentro de los planes de un equipo del futbol brasileño para este 2026. En ese contexto, podría salir de Pumas UNAM (que tuvo estas altas y bajas) en este mismo mercado de invierno. Sería una gran noticia para el entrenador mexicano, pues quiere reforzar al equipo con un NFM que entraría muy bien en un lugar donde le falta.

José Caicedo fue uno de los culpables de la derrota de Pumas, según la afición|Mexsport

Según distintas fuentes especializadas en el futbol de estufa, Efraín Juárez quiere un mediocentro de contención extranjero para potenciar a la plantilla. Es decir, sería solo una renovación de aires, cambiando de nombre. Hay que ver si los tiempos le dan, pues el libro de pases está abierto hasta el 9 de febrero inclusive, por lo que deberá trabajar a contrarreloj.

TE PUEDE INTERESAR:



José Caicedo no la pasa bien en Pumas UNAM

El mediocampista central de 23 años arribó a fines de 2020 desde su Colombia natal y formó parte de las Fuerzas Básicas del Club Universidad Nacional. Sin embargo, desde hace tiempo que José Caicedo no la pasa bien en Pumas, pues los aficionados lo han abucheado en el último partido que disputó y la relación con los fanáticos parece rota.

Contra Querétaro, Caicedo fue el responsable del gol del rival para que el partido finalice 1-1 con apenas 23 minutos en el campo de juego. Mientras tanto, Efraín Juárez ni siquiera lo dejó ingresar en la Jornada 2 frente a Tigres de la UANL

Los números de José Caicedo en Pumas UNAM

De acuerdo a los datos de BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, los números de José Caicedo en Pumas UNAM han sido los siguientes: