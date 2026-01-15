logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
Breaking News

¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

Pumas UNAM: resumen de las altas y bajas del mercado de invierno para el Clausura 2026

El Club Universidad Nacional fue uno de los que más movimientos tuvo en la Liga BBVA MX

Pumas UNAM: resumen de las altas y bajas del mercado de invierno para el Clausura 2026
Notas,
Liga MX

Escrito por:  Diego Gonzalez | DR

Pumas UNAM le ganó 1-0 a Tigres de la UANL con una magnífica actuación de Keylor Navas . Mucho de eso se puede explicar gracias al buen mercado de fichajes de invierno que tuvo la directiva del Club Universidad Nacional, con altas, bajas y rumores que ilusionan a más de un fanático que sueña con romper la sequía de años sin títulos.

Con el afán de competir al máximo en el Clausura 2026, Pumas UNAM tiene 2 obsesiones en el mercado invernal pero ya ha hecho un buen mercado de fichajes, incorporando a buenos jugadores, algunos de los cuales hasta ya han sido titulares y han demostrado un buen nivel en el conjunto universitario. César Garza, por ejemplo, es uno de los refuerzos oficiales.

César Garza en Pumas
César Garza en Pumas|Crédito: @PumasMX / X

Cuatro altas, una baja y un rumor más fuerte que nunca en Pumas UNAM

Altas:

  • César Garza: Mediocentro de 20 años. Llegó a préstamo y sin opción de compra desde Rayados de Monterrey tras un tiempo jugando en condición de cedido en el Dundee FC de Escocia, Europa.
  • Jordan Carrillo: Mediapunta de 24 años. Llegó desde Santos Laguna por un préstamo con opción de compra.
  • Juninho Vieira: Delantero de 29 años. Llegó desde el Flamengo de Brasil por una cifra aproximada de 5 millones de euros.
  • Tony Leone: Defensa central de 21 años. Llegó desde Rayados de Monterrey por un préstamo con opción de compra.
  • Robert Morales: Delantero de 26 años. Llegó desde Toluca por un préstamo de un año.

TE PUEDE INTERESAR:

Casi un hecho: Pumas UNAM incorpora a Robert Morales y este es el dinero que gastaría en su llegada
Robert Morales pasó a Pumas

Bajas:

  • Aaron Ramsey: Mediocentro de 35 años. Rescindió su contrato de común acuerdo por temas personales, como lo fue la desaparición de su querido perro en México.

Rumores:

  • Marcelo Flores: Extremo izquierdo de 22 años. Juega en Tigres de la UANL y se destacó en la Jornada 1. Difícilmente el mexico - canadiense deje a los felinos. 
  • Jugador europeo: Distintos reportes indican que solo llegaría un último refuerzo si se trata de un extremo extranjero (NFM) que milite en el futbol europeo.

Retornados:

  • Leo Suárez: Extremo de 29 años. Regresó de su préstamo en Estudiantes de La Plata (Argentina).
  • Jesús Rivas: Lateral derecho de 23 años. Regreso de su préstamo en Club Puebla.
Tags relacionados
Pumas