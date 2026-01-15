Pumas UNAM: resumen de las altas y bajas del mercado de invierno para el Clausura 2026
El Club Universidad Nacional fue uno de los que más movimientos tuvo en la Liga BBVA MX
Pumas UNAM le ganó 1-0 a Tigres de la UANL con una magnífica actuación de Keylor Navas . Mucho de eso se puede explicar gracias al buen mercado de fichajes de invierno que tuvo la directiva del Club Universidad Nacional, con altas, bajas y rumores que ilusionan a más de un fanático que sueña con romper la sequía de años sin títulos.
Con el afán de competir al máximo en el Clausura 2026, Pumas UNAM tiene 2 obsesiones en el mercado invernal pero ya ha hecho un buen mercado de fichajes, incorporando a buenos jugadores, algunos de los cuales hasta ya han sido titulares y han demostrado un buen nivel en el conjunto universitario. César Garza, por ejemplo, es uno de los refuerzos oficiales.
Cuatro altas, una baja y un rumor más fuerte que nunca en Pumas UNAM
Altas:
- César Garza: Mediocentro de 20 años. Llegó a préstamo y sin opción de compra desde Rayados de Monterrey tras un tiempo jugando en condición de cedido en el Dundee FC de Escocia, Europa.
- Jordan Carrillo: Mediapunta de 24 años. Llegó desde Santos Laguna por un préstamo con opción de compra.
- Juninho Vieira: Delantero de 29 años. Llegó desde el Flamengo de Brasil por una cifra aproximada de 5 millones de euros.
- Tony Leone: Defensa central de 21 años. Llegó desde Rayados de Monterrey por un préstamo con opción de compra.
- Robert Morales: Delantero de 26 años. Llegó desde Toluca por un préstamo de un año.
TE PUEDE INTERESAR:
- Cruz Azul hoy 15 de enero: triunfo ante Atlas, se acerca Miguel Borja ¡y mucho más!
- La verdad de por qué ganó Pumas UNAM ante Tigres: hubo un solo futbolista responsable y nadie lo cree
- Club América tiene hasta esta fecha para registrar a Emiliano Gómez o cualquier otro refuerzo para el Clausura 2026
Bajas:
- Aaron Ramsey: Mediocentro de 35 años. Rescindió su contrato de común acuerdo por temas personales, como lo fue la desaparición de su querido perro en México.
Rumores:
- Marcelo Flores: Extremo izquierdo de 22 años. Juega en Tigres de la UANL y se destacó en la Jornada 1. Difícilmente el mexico - canadiense deje a los felinos.
- Jugador europeo: Distintos reportes indican que solo llegaría un último refuerzo si se trata de un extremo extranjero (NFM) que milite en el futbol europeo.
Retornados:
- Leo Suárez: Extremo de 29 años. Regresó de su préstamo en Estudiantes de La Plata (Argentina).
- Jesús Rivas: Lateral derecho de 23 años. Regreso de su préstamo en Club Puebla.