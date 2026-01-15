Pumas UNAM: resumen de las altas y bajas del mercado de invierno para el Clausura 2026

Pumas UNAM le ganó 1-0 a Tigres de la UANL con una magnífica actuación de Keylor Navas . Mucho de eso se puede explicar gracias al buen mercado de fichajes de invierno que tuvo la directiva del Club Universidad Nacional, con altas, bajas y rumores que ilusionan a más de un fanático que sueña con romper la sequía de años sin títulos.

Con el afán de competir al máximo en el Clausura 2026, Pumas UNAM tiene 2 obsesiones en el mercado invernal pero ya ha hecho un buen mercado de fichajes, incorporando a buenos jugadores, algunos de los cuales hasta ya han sido titulares y han demostrado un buen nivel en el conjunto universitario. César Garza, por ejemplo, es uno de los refuerzos oficiales.

César Garza en Pumas|Crédito: @PumasMX / X

Cuatro altas, una baja y un rumor más fuerte que nunca en Pumas UNAM

Altas:

César Garza: Mediocentro de 20 años. Llegó a préstamo y sin opción de compra desde Rayados de Monterrey tras un tiempo jugando en condición de cedido en el Dundee FC de Escocia, Europa.

Mediocentro de 20 años. Llegó a préstamo y sin opción de compra desde Rayados de Monterrey tras un tiempo jugando en condición de cedido en el Dundee FC de Escocia, Europa. Jordan Carrillo: Mediapunta de 24 años. Llegó desde Santos Laguna por un préstamo con opción de compra.

Mediapunta de 24 años. Llegó desde Santos Laguna por un préstamo con opción de compra. Juninho Vieira: Delantero de 29 años. Llegó desde el Flamengo de Brasil por una cifra aproximada de 5 millones de euros.

Delantero de 29 años. Llegó desde el Flamengo de Brasil por una cifra aproximada de 5 millones de euros. Tony Leone: Defensa central de 21 años. Llegó desde Rayados de Monterrey por un préstamo con opción de compra.

Defensa central de 21 años. Llegó desde Rayados de Monterrey por un préstamo con opción de compra. Robert Morales: Delantero de 26 años. Llegó desde Toluca por un préstamo de un año.

Robert Morales pasó a Pumas

Bajas:

Aaron Ramsey: Mediocentro de 35 años. Rescindió su contrato de común acuerdo por temas personales, como lo fue la desaparición de su querido perro en México.

Rumores:

Marcelo Flores: Extremo izquierdo de 22 años. Juega en Tigres de la UANL y se destacó en la Jornada 1. Difícilmente el mexico - canadiense deje a los felinos.

Extremo izquierdo de 22 años. Juega en Tigres de la UANL y se destacó en la Jornada 1. Difícilmente el mexico - canadiense deje a los felinos. Jugador europeo: Distintos reportes indican que solo llegaría un último refuerzo si se trata de un extremo extranjero (NFM) que milite en el futbol europeo.

Retornados: