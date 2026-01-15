Juega en Europa, vale muchos millones y aun así dice que quiere jugar en el Cruz Azul

Cruz Azul ha formado una buena cantidad de jugadores talentosos durante estos últimos años y, gran parte de ellos, se encuentran destacando en Europa. El caso más famoso es el de Santiago Gimenez, actual futbolista del AC Milan ; sin embargo, uno de los canteranos del combinado cementero sorprendió a los aficionados al revelar que su deseo es regresar a La Noria, pese a estar jugando en el Viejo Continente.

Rodrigo Huescas y su deseo de volver a Cruz Azul

Rodrigo Huescas, quien hoy defiende los colores del FC Copenhague de Dinamarca, fue visto en el Estadio Cuauhtémoc presenciando el duelo entre Cruz Azul y Atlas correspondiente a la Jornada 2 del Clausura 2026. Una vez finalizado el encuentro, el canterano de La Máquina fue interceptado por la prensa y no pudo ocultar su deseo de regresar al club que lo vio nacer como futbolista.

Rodrigo Huescas mostró su deseo de regresar a Cruz Azul|Crédito: Getty Images

“Quiero regresar a Cruz Azul, obviamente. Uno nunca olvida su primer amor; estaría encantado de regresar acá. Pero ahorita estamos allá y estamos felices", fue lo que expresó Huescas en un diálogo con Claro Sports. Cabe destacar que el lateral derecho tiene un valor de mercado de 6 millones de euros, según Transfermarkt, siendo uno de los canteranos de La Máquina con mayor valor en la actualidad.

Huescas mostró su apoyo hacia Cruz Azul y a sus excompañeros

El futbolista de 22 años también fue consultado sobre cómo ve al equipo cementero de cara al futuro y si tiene posibilidades de gritar campeón en el Clausura 2026: "Sabemos que Cruz Azul es un grande del futbol mexicano y la exigencia siempre está a tope y no te exigen menos que ser campeón. Veo un buen equipo y no tengo dudas de que pueden llegar a instancias finales y ser campeones".

Rodrigo Huescas aún tiene una larga carrera por delante

Si bien es cierto que Huescas mostró su deseo por regresar a La Noria, esto no sucederá a corto plazo. El lateral se encuentra asentado en Europa y, previo a su lesión, era habitual titular en el Copenhague. Con contrato hasta el 30 de junio del año 2029, Rodrigo aún tiene mucho que demostrar en Europa, por lo que un regreso a la Liga BBVA MX aún no se contempla.

Cabe resaltar que, en estos momentos, el canterano de La Máquina se encuentra recuperándose de una rotura de ligamentos cruzados de su rodilla derecha, lesión que sufrió en el mes de octubre del año pasado. Aún es una incógnita su presencia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues podría regresar a la actividad entre abril y mayo, pero llegaría con poco ritmo futbolístico a la cita mundialista.