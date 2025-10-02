Estrella del Real Madrid alza la voz y habla del mal momento que está pasando; le rompe el corazón a los merengues

Estar en un equipo como el Real Madrid es una fuerte exigencia tanto dentro como fuera de la cancha. El cuadro merengue goleó en su último partido de la Champions League y, aun así, todos los que integran el equipo saben que se vuelven mediáticos. El uruguayo Federico Valverde no pasa por un buen momento y así lo hizo saber en una carta.

En la derrota del derbi ante el Atlético de Madrid, la afición y la prensa no pararon de criticar el accionar de varios futbolistas. Fede Valverde, en su carta, reconoció que no pasa por un buen momento. Considera que no se le hace justo la manera en la que es tratado por un sector de los fanáticos y los medios de comunicación.

“He leído varios artículos dañando mi persona. Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste. De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar. He dado todo y más por este club, he jugado fracturado, lesionado y jamás me he quejado ni he pedido un descanso”, inicia el texto.

Valverde habla de su relación con Xabi Alonso

Federico Valverde, hasta el momento en la temporada 2025-2026, ha participado en siete partidos. Ha colaborado en 566 minutos, con tres asistencias y cinco disparos. Lamentablemente, no ha hecho goles, pero sí ha manifestado en su carta que la relación con Xabi Alonso es buena y desmiente los rumores de una ruptura en el vestidor.

“Tengo una buena relación con el entrenador, la cual me hace sentir con la confianza de poder decirle cuál es la posición que más me gusta dentro del campo, pero siempre, siempre le hice saber que estoy disponible para cumplir en cualquier lugar, en cualquier viaje y en todos los partidos. Dejé el alma en este club y lo seguiré haciendo”, sentenció el futbolista.

El próximo encuentro del Real Madrid es contra el Villarreal el sábado 4 de octubre a las 13:00 horas del centro de México. Tras la derrota ante el Atlético de Madrid, el cuadro merengue dejó libre el liderato de LaLiga de España y ahora ocupa el segundo lugar con 18 unidades. El Barcelona tiene 19 y está en la cima.