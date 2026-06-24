Estrella de la Selección Mexicana llegaría a la Liga BBVA MX tras el Mundial 2026

Mientras la Selección Mexicana disputa la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, uno de sus convocados podría definir su futuro en las próximas semanas. Un defensa mexicano apunta a regresar a la Liga BBVA MX tras su paso por Europa. Las negociaciones ya estarían en marcha.

El jugador en cuestión es Jorge Sánchez. El lateral mexicano se encontraría cerca de convertirse en refuerzo de Atlas. De acuerdo con información de César Luis Merlo, el club tapatío ya habría presentado una oferta formal al PAOK para comprar su pase. Además, el futbolista habría autorizado que las conversaciones continúen.

Johan Vasquez, Edson Alvarez, Alexis vega, Guillermo Martinez of Mexico during 2026 International Friendly match between Mexico (Mexican National team) vs (and) Serbia at Nemesio Diez Stadium, on June 04, 2026 in Toluca, Estado de Mexico, Mexico.|Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo

Jorge Sánchez volvería a la Liga BBVA MX

Atlas busca cerrar el fichaje después del Mundial 2026. Jorge Sánchez llegó al futbol griego tras salir de Cruz Azul en el Apertura 2025. En el PAOK tuvo poca actividad en la Superliga de Grecia y en la Europa League. También tuvo paso por otros clubes importantes fuera de México, como el Ajax en Países Bajos y el Porto en Portugal.

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Antes destacó con América y Santos Laguna en la Liga MX. Sin embargo, ni las Águilas de Coapa ni la Máquina Cementera podrían lograr lo que estaría cerca de hacer Atlas.

Los tres porteros convocados por Javier ‘Vasco’ Aguirre|Mexsport

Los números de Jorge Sánchez con la Selección Nacional de México en el Mundial 2026

Durante el Mundial 2026, Jorge Sánchez suma 90 minutos con la Selección Mexicana. El lateral jugó todo el partido contra Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, Jalisco. En el debut ante Sudáfrica no tuvo participación.

|Twitter/@AFCAjax

Los números de Jorge Sánchez en la última temporada en Grecia

De acuerdo a los datos de BeSoccer, sitio especializado en estadísticas, los números de Jorge Sánchez en el PAOK de Grecia han sido los siguientes:

Partidos jugados: 11

Encuentros como titular: 8

Goles marcados: 0

Asistencias aportadas: 0

Tarjetas recibidas: 2 amarillas y 0 rojas

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