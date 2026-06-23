Una fortuna: Club América ya sabe cuánto le costará el fichaje que tanto quiere

Club América continúa revisando opciones para reforzar su plantilla rumbo al próximo torneo. En medio de los movimientos del mercado, apareció un nombre que comenzó a tomar fuerza dentro de la directiva azulcrema. Se trata de un futbolista sudamericano que podría convertirse en una de las inversiones más importantes del club para el Apertura 2026.

El jugador que interesa al América es Facundo Bernal, mediocampista uruguayo que actualmente pertenece al Fluminense de Brasil. Aunque es uno de los jugadores que interesaría como refuerzo a Guillermo Almada, sería muy costoso. Por esa razón, el club analiza seriamente la posibilidad de avanzar por su fichaje durante este mercado.

Club América ya conoce el precio de Facundo Bernal

De acuerdo con datos de Transfermarkt, Facundo Bernal tiene un valor de mercado cercano a los 6 millones de dólares. Sin embargo, el costo total de una posible operación podría aumentar dependiendo de las condiciones que establezca Fluminense para negociar al jugador uruguayo.

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Según las estimaciones alrededor de la negociación, América tendría que desembolsar entre 6 y 8 millones de dólares para concretar el fichaje. La cifra representa una inversión importante para el conjunto azulcrema, que sigue evaluando las prioridades del nuevo proyecto deportivo.

|X: América

Facundo Bernal aparece como opción para reforzar el medio campo

El mediocampista uruguayo es considerado una alternativa interesante para fortalecer una zona donde América podría realizar ajustes. La directiva busca mayor equilibrio y recuperación en el centro del campo de cara al inicio de la próxima temporada.

Facundo Bernal también encaja en el perfil de jugadores jóvenes con proyección internacional. Su desempeño en el futbol brasileño permitió que varios clubes comenzaran a seguir de cerca su situación durante las últimas semanas.

|Instagram: Guillermo Almada

El contrato de Facundo Bernal complica la negociación

Uno de los factores más importantes en la posible operación es la situación contractual del futbolista. Bernal mantiene vínculo con Fluminense hasta el verano de 2028, por lo que América tendría que negociar directamente una transferencia para ficharlo.

Esa condición reduce las posibilidades de una salida sencilla o a bajo costo. Por ahora, el conjunto azulcrema continúa analizando el mercado mientras define los movimientos que realizará rumbo al Apertura 2026.

