¿Habrá estrellas de AAA? Estos son los nuevos detalles sobre el arribo de WWE 2K26

Se trata, sin duda alguna, de uno de los videojuegos deportivos más importantes y esperados del año. El WWE 2K26 está prácticamente a la vuelta de la esquina, motivo por el cual no está de más conocer los últimos detalles respecto a su futuro lanzamiento. ¿Habrá estrellas de la AAA?

El 2025 fue uno de los años más complicados en el pasado reciente para la WWE luego de las constantes críticas que vivió por su toma de decisiones, por lo que espera que el 2026 sea un cambio radical respecto al interés de sus fanáticos, mismos que, pese a ello, esperan con ansias el arribo del WWE 2K26.

¿Habrá estrellas de la AAA en el WWE 2K26?

La cuenta de X @Aotfrance revela que la primera gran novedad que tendrá el WWE 2K26 guarda relación con la inclusión de grandes luchadores queso desempeñan en NXT y TNA, empresas que forman parte de ella. Sin embargo, hasta ahora se desconoce si las figuras de la AAA estarán en el videojuego.

Se sabe, además, que el videojuego contará con nuevas mecánicas del juego de SvrR, lo cual hará que la experiencia de los gamers sea más completa. Del mismo modo, se vislumbran gráficos mucho mejores no solo en la PlayStation 5, sino también en quienes cuentan con la Xbox.

El Modo Universo será ampliamente mejorado considerando las exigencias de los usuarios; además, se espera un nuevo modo y una mejora radical en el videojuego en general. El DLC continuará en este nuevo lanzamiento, por lo que, con estas mejoras, la WWE espera superar las expectativas de sus fans.

¿Cuándo sale a la venta el WWE 2K26?

Lo primero a tener en cuenta es que, oficialmente, no existe una fecha en el calendario para el lanzamiento del WWE 2K26 . Dicho lo anterior, distintos medios consideran que su arribo a las consolas podría darse durante el primer trimestre del año; es decir, entre enero y marzo del 2026.