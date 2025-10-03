Estuvo cerca de llegar a Pumas y la vida le jugó una muy mala pasada: se quedó fuera de la cancha

Andrés Montaño es el jugador que estuvo a punto de llegar a Pumas, pero la vida le jugó una muy mala pasada, pues cuando parecía que todo estaba hecho el fichaje se cayó. No obstante, el destino le preparó otra sorpresa al mexicano, pues fue contratado por Cruz Azul, donde vale 76 millones y hoy enfrenta el momento más duro de su carrera .

Montaño reveló en el podcast de El Reportero que estuvo a punto de ser nuevo jugador de Pumas de cara al Apertura 2024, pero de un día para otro la negociación se trabó y cayó, por lo que tuvo que regresarse a Mazatlán, pese a que ya tenía todo organizado para llegar a uno de los 4 Grandes, que fue menospreciado por Nicolás Larcamón .

@andresm_397 Andrés Montaño estuvo a punto de llegar a Pumas ante que Cruz Azul, club con el que se lesionó

“Mi familia bien emocionada, pues de Mazatlán a Pumas, un salto gigante. Ya le había dicho a la señora del departamento que lo iba a dejar, ya había hecho maletas. Me dice mi representante: ‘oye, aguántate, se atoró algo, pero tu tranquilo’. Salí de entrenar y se acerca el cuerpo técnico y el director deportivo [de Mazatlán] y me dicen que se cayó todo”, comentó el mediocampista.

El duro golpe de Andrés Montaño tras no llegar a Pumas

Andrés Montaño fichó con Cruz Azul después de no llegar a Pumas para el Apertura 2024. El mexicano tenía minutos en el club, pero en el Clausura 2025 vivió el momento más complicado de su carrera al sufrir una rotura de ligamento cruzado anterior y de meniscos en la rodilla izquierda.

Montaño se quedó fuera de la cancha debido a la lesión más temida por los futbolistas, pues el tiempo de recuperación es entre 7 y 9 meses, más lo que cuesta entrar en ritmo. Debido a lo anterior, se estima que el mediocampista regrese hasta el Clausura 2026.

¿Quién es Andrés Montaño, jugador que estuvo a punto de llegar a Pumas?

Andrés Montaño es un futbolista mexicano de 23 años que actualmente juega con Cruz Azul, club al que llegó hace un año y ya suma un título de Concachampions. El mediocampista inició su carrera en Morelia, pero debutó oficialmente con Mazatlán.

Montaño registra 5 goles y 2 asistencias en 38 partidos disputados con Cruz Azul, según estadísticas de BeSoccer. El mexicano tiene 5 meses sin jugar debido a la lesión, pero se espera que a su regreso vuelva a demostrar el nivel que lo llevó a ser contratado por uno de los 4 Grandes del futbol mexicano.