Cruz Azul: Nicolás Larcamón sorprendió al menospreciar a estos dos equipos históricos
El entrenador de la Máquina les quitó importancia a 2 de los llamados 4 Grandes del futbol mexicano, ya que no los ve en instancias finales del Apertura 2025
Nicolás Larcamón sorprendió a todos al menospreciar a Pumas y Chivas, 2 de los llamados 4 Grandes del futbol mexicano. Lo anterior, ya que el entrenador no ve a estos equipos peleando por el título de la Liga BBVA MX, pues para él solo son 5 los contendientes en el Apertura 2025, incluyendo Cruz Azul, que podría recibir una dura sanción si no cumple con ciertos requisitos .
Larcamón, quien marginó a un jugador que pintaba para crack , habló en conferencia de prensa previo al partido de Tigres ante Cruz Azul y afirmó que solo hay 5 contendientes por el título del Apertura 2025: Toluca, Tigres, América, Rayados y Cruz Azul, dejando a un lado a Pumas y Chivas.
“Yo creo que hay 5 equipos que claramente son los que tendremos el objetivo y responsabilidad de más que hablar, de hacer y de ratificar en las instancias finales del torneo. Seríamos muy arrebatados o apresurados en un diagnóstico dejar afuera a equipos como Tigres que lo tenemos que enfrentar el día sábado, dejar fuera a Monterrey, a América”, respondió el entrenador cuando se le preguntó sobre si Cruz Azul y Toluca eran los fuertes.
El buen paso de Nicolás Larcamón con Cruz Azul que lo hace candidato al título
Nicolás Larcamón vive un gran momento con Cruz Azul, pues en el Apertura 2025 hiló 7 partidos consecutivos con victoria y actualmente se ubica en la cuarta posición de la tabla general, solo a un punto de diferencia de Toluca que marcha como líder y que es uno de los candidatos a conseguir el bicampeonato de la Liga BBVA MX.
La Máquina viene de 2 partidos consecutivos sin ganar, pues ha registrado un empate y una derrota, aunque ello puede cambiar en la jornada 12, cuando enfrente a Tigres este sábado 4 de octubre en punto de las 7 de la tarde (hora Centro de México).
“Yo creo que hay cinco equipos que claramente son los que tendremos el objetivo y responsabilidad de más que hablar, hacer".🔥🔊— PressPort (@PressPortmx) October 2, 2025
Nicolás Larcamón. 🎙️ pic.twitter.com/iCbiMwgzw4
¿Cómo marchan los dos equipos históricos que menospreció Nicolás Larcamón?
Nicolás Larcamón no consideró a Chivas y a Pumas como contendientes al título de la Liga BBVA MX, pues los 2 equipos históricos no han tenido un gran torneo, ya que actualmente se ubican en la novena y décima posición de la tabla general, respectivamente.
Cabe mencionar que Chivas y Pumas se verán las caras en la fecha 12 del Apertura 2025, duelo que se llevará a cabo el domingo 5 de octubre en la cancha del Olímpico Universitario, mejor conocido como CU, a las 7 de la tarde (hora centro de México).