Estuvo fuera 4 meses por fractura y ahora regresa como héroe de su equipo en el Clausura 2026
El delantero viene de una lesión que le cortó las alas en su mejor momento, pues hasta fue seleccionado mexicano
Pumas vino de atrás y terminó por ganarle 3-2 a Puebla en un partido que parecía perdido en el Clausura 2026. Gran parte de ello fue gracias a Guillermo Martínez, quien descontó un marcador en contra de 2-0 y puso a su equipo en la pelea, luego de estar fuera de 4 meses por fractura.
“Memote” se vistió de héroe en la jornada 6 de la Liga BBVA MX en su regreso triunfal con la UNAM y tras los rumores que lo colocaban fuera del club previo al arranque del torneo, en el que suma 4 partidos y 2 más en la Concachampions 2026, justa en la que el equipo hizo un papelón al caer eliminados en la Primera Ronda.
Martínez marcó el gol del descuento al minuto 44, para que el conjunto universitario se fuera a los vestidores con una desventaja de solo una anotación. La hazaña se ejecutó también gracias a Robert Morales y Juninho, quienes fueron los autores de los 2 tantos restantes.
La lesión que dejó fuera 4 meses a “Memote”
El delantero venía de un buen momento con Pumas que lo llevó a formar parte de varias convocatorias de a Selección Mexicana, pero ello se vino abajo en el Apertura 2025, cuando salió lesionado en el Clásico Capitalino ante América.
El exjugador de Puebla sufrió en octubre de 2025 una fractura del quinto metatarsiano, lesión que requirió operación y que le costó estar fuera de las canchas durante 4 meses, hasta que en este Clausura 2026 regresó a las canchas.
El gran regreso de Guillermo fue en la jornada 3, cuando Pumas recibió a León en el Estadio Olímpico Universitario, donde ambos conjuntos empataron a un gol. Ahora, el delantero espera retomar su nivel y regresar a una convocatoria de Javier Aguirre para representar a la Selección Mexicana en los partidos venideros.