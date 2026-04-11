Lo corrieron de Pumas y ahora en su nuevo equipo marcó un golazo, pero sucedió lo insólito

Pumas tiene un buen torneo en este Clausura 2026 al estar en la parte alta de la tabla general y ello se debe en gran parte al cuerpo técnico y a los jugadores, entre ellos Keylor Navas. Pero antes del costarricense hubo un arquero que se ganó el cariño de la afición, pero lo corrieron pese a ser seleccionado mexicano y ahora en su nuevo equipo marcó un golazo, aunque sucedió lo insólito.

Julio González es el exjugador de la UNAM que marcó un gol desde atrás de media cancha; sin embargo, fue anulado. Corría el minuto 8 del primer tiempo del partido entre Puebla y León en la categoría Sub-21, cuando el arquero cobró un tiro libre indirecto que se coló al fondo de la portería rival, luego que hace un par de meses fallara un penal.

Julio González marcó un golazo en la Sub-21, pero fue anulado.|@julioglzvela

González estalló de alegría y festejó con sus compañeros, pero el árbitro rápidamente le borró la sonrisa al anularlo, la razón, ya que al ser un tiro libre indirecto, la pelota tiene que ser tocada por al menos 2 jugadores antes de irse al fondo de las redes.

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La caída de Julio González tras su salida de Pumas

El canterano de Santos Laguna ha remado contracorriente la mayor parte de su carrera, pues con los Guerreros le tocó picar piedra y competirle al tú por tú a grandes arqueros como Oswaldo Sánchez y Agustín Marchesín.

Después de su paso por Santos, el portero de 34 años inició una odisea por Tampico Madero y Veracruz, hasta que se quedó sin equipo. Tuvo una segunda oportunidad en la Tercera División de España, donde permaneció muy corto tiempo para después regresar a México.

En el país azteca Julio tocó puertas y fue Pumas quien le dio una oportunidad de realizar una prueba, la cual pasó y se quedó. En la UNAM pasó de ser tercer arquero al titular, lo que le valió para ser seleccionado mexicano y el guardameta titular en la Copa América 2025.

Sin embargo, el destino le tenía preparada una sorpresa a González, ya que fue corrido del conjunto universitario por un conato de bronca con su compañero de posición. Firmó con Puebla, pero en este Clausura 2026 está descartado, por lo que juega en la Sub-21.