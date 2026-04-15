A pesar de todo, André Jardine es histórico en Club América y es por este reconocimiento

El Club América está atravesando el momento más duro de los últimos años. Eliminado en Concacaf Champions Cup en Cuartos de Final, el único objetivo que sigue en pie dentro de Coapa es ser campeón de la Liga BBVA MX. Sin embargo, no será una tarea sencilla, ya que hoy están lejos de ser el equipo demoledor que obtuvo el tricampeonato años atrás. Pese a ello, André Jardine recibió un gran reconocimiento por parte de la institución.

Si bien es cierto que el conjunto azulcrema no atraviesa su mejor momento futbolístico, es una realidad que Jardine se transformó en el entrenador más ganador en la historia del América. Durante estos últimos años, el brasileño no ha parado de romper algunas marcas importantes en el Nido y, tras el empate contra Cruz Azul en el Clásico Joven, recibió una distinción que lo colocan entre los técnicos más grandes de la institución.

En sus redes sociales, el América compartió una imagen donde se lo ve a Jardine siendo premiado por haber alcanzado los 150 partidos oficiales dirigidos en el equipo azulcrema. Además, fueron incluidos Paulo Víctor, su auxiliar técnico, y Carlos Eduardo “Dudu” Bressane, otro de sus asistentes. Con esta marca, el técnico brasileño se acerca cada vez más a los DTs con más partidos en la institución.

TE PUEDE INTERESAR:



El histórico José Antonio Roca es quien lidera la tabla con 283 encuentros al frente de las Águilas. No obstante, Jardine aún necesita más de 100 juegos para acercarse a la marca que consiguió el director técnico mexicano.

150 partidos escribiendo historia de color Azulcrema 💙💛



¡Muchas felicidades, André, Paulo y Dudu! 👏 pic.twitter.com/dX5Rc696Iy — Club América (@ClubAmerica) April 14, 2026

Los entrenadores con más partidos en la historia del América

José Antonio Roca – 283 partidos dirigidos

Miguel Herrera – 274 partidos dirigidos

Carlos Reinoso – 244 partidos dirigidos

Miguel Ángel López – 176 partidos dirigidos

Raúl Cárdenas – 173 partidos dirigidos

Jardine piensa continuar al mando del América

Tras la eliminación del equipo en la Concacaf Champions Cup, la continuidad del brasileño se puso en duda. No obstante, fue el propio Jardine quien confirmó que no tiene intenciones de renunciar, ya que siente que el grupo y la directiva siguen unidos.

De todos modos, expresó en conferencia de prensa que la decisión final la tendrá la cúpula más alta de la institución, en caso de que ya no confíen en su metodología de trabajo. A priori, Jardine podrá seguir agigantando su figura dentro del América.

