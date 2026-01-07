Fue subcampeón en un Mundial y hoy su carrera en México está por los suelos

Brillar en una competencia internacional te puede abrir muchas puertas dentro del futbol y así sucedió con Eugenio Pizzuto. El mediocampista defensivo formó parte del plantel de México que alcanzó el subcampeonato del Mundial Sub-17 de Brasil 2019 y, como si fuese poco, obtuvo el Balón de Bronce del torneo. Sin embargo, hoy su carrera dio un giro de 180 grados tras ser anunciado como nuevo refuerzo de la Liga BBVA Expansión MX .

Eugenio Pizzuto buscará reconstruir su carrera en la Segunda División

Tras años deambulando por varias ligas de futbol, Pizzuto probará una nueva aventura al sumarse al Atlante como nuevo refuerzo para afrontar el Clausura 2026. El capitán de la Selección Mexicana juvenil, que alguna vez prometió ser una estrella mundial, dejará la élite del futbol para jugar en Segunda División y así tener la posibilidad de volver a lo que alguna vez supo ser.

Eugenio Pizzuto es nuevo refuerzo del Atlante|Crédito: @euge_pizzuto / IG

Tigres de la UANL es el equipo dueño de su carta, el cual tomó la decisión de ceder al mediocampista de 23 años con una opción de compra. El paso de Pizzuto por los Felinos no fue para nada brillante, pues en dos años y medio apenas pudo participar de cuatro juegos con el primer equipo: dos de Liga BBVA MX, uno de Campeón de Campeones y otro de Leagues Cup.

El declive de Eugenio Pizzuto tras ser subcampeón del Mundial Sub-17

Luego de su gran actuación con México en Brasil 2019, Pizzuto dio un salto de calidad en su carrera deportiva al fichar por el Lille OSC de Francia. Allí se coronó campeón de la Ligue One en la temporada 2020-21, aunque su paso por el futbol francés fue más simbólico que deportivo: no sumó minutos oficiales y su evolución como futbolista se vio frenado por una grave lesión y la falta de continuidad.

Con el objetivo de recuperar su mejor nivel, Pizzuto fue adquirido por el Sporting Braga de Portugal, donde tuvo la misma suerte. Ya en 2023, el mexicano regresó a la Liga BBVA MX para vestir la camiseta de Tigres, pero nunca logró consolidarse como titular. Ahora, en 2026, Eugenio tendrá la posibilidad de relanzar su trayectoria jugando para el Atlante en la Liga Expansión, aunque lejos del escenario que se proyectaba para él durante el Mundial juvenil.

Actualmente, su valor de mercado no supera los 200 mil euros, según Transfermarkt, siendo su precio más bajo desde su debut como profesional. Sin lugar a dudas, una promesa estancada que sueña con regresar a brillar en México.