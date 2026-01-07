OFICIAL: El futbolista que no terminó de cuajar en Primera División y ahora es refuerzo de un club de la Liga de Expansión MX

Luis Cervantes es el futbolista que no terminó de cuajar en la Primera División y ahora es refuerzo de Mineros de Zacatecas, club de la Liga de Expansión MX y que toda su plantilla vale menos de la mitad del precio de Allan Saint-Maximin del América . El lateral derecho llega en calidad de préstamo, proveniente del Club León.

“Con experiencia en Primera División, el lateral Luis Cervantes se convierte en refuerzo minero de cara al Clausura 2026. Llega procedente del Club León en préstamo por seis meses. ¡Bienvenido a Zacatecas, casa de Mineros! ¡Siempre juntos!”, publicó en sus redes sociales el conjunto de cantera y plata, donde se formó Jorge Rodarte, quien fue comprado definitivamente por Cruz Azul .

Luis Cervantes jugará en Mineros de Zacatecas durante el Clausura 2026. Club León lo prestó.|@luis_cervantesg

¿Quién es Luis Cervantes, refuerzo de un club de la Liga de Expansión MX?

Cervantes es un futbolista de 24 años que nació en León, Guanajuato, por lo que a muy temprana edad formó parte de las Fuerzas Básicas de los Panzas Verdes, club en el que pasó por todas las categorías, hasta que llegó al primer equipo en verano de 2024.

TE PUEDE INTERESAR:



El defensa mexicano fue registrado con el Club León en los últimos torneos, pero nunca pudo ganarse un lugar, pese a los malos resultados del equipo y el cambio de entrenadores. De acuerdo con la plataforma BeSoccer, el lateral solo disputó 20 partidos con el primer equipo, 10 de ellos como titular. Cabe destacar que en el Apertura 2025 tuvo más participación en la Sub-21.

El futbolista de 24 años podría debutar con Mineros este viernes 9 de enero en punto de las 7 de la tarde (hora centro de México), cuando el club zacatecano reciba a los Coyotes de Tlaxcala en el Estadio Carlos Vega Villalba, en lo que será la primera jornada del Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX.