Christian Eriksen visita a sus compañeros tras ser operado

El mediocampista Christian Eriksen, quien el sábado pasado dejó atónito al mundo del deporte, cuando se desplomó durante el duelo Dinamarca ante Finlandia de la Eurocopa 2020, fue dado de alta este viernes.

Eriksen estuvo en observación tras sufrir el paro en plena cancha, y se le fue colocado un desfibrilador automático implantable (DAI), dijo la Federación Danesa en un breve comunicado (DBU).

De acuerdo a la cuenta oficial de Twitter del combinado danés, la operación de Eriksen, fue "exitosa" y el centrocampista del cuadro italiano Inter de Milan, se ha encontrado con sus compañeros, en plena concentración en la Euro, en la localidad de Helsingør.

"Gracias por los muchos saludos, ha sido fantástico sentirlos. La operación salió bien y me encuentro bien de acuerdo a las circunstancias”, comentó el jugador en el que se centró toda la atención el pasado sábado, pues un problema crítico en el campo lo tuvo al borde de la muerte, pero los médicos de la Selección intervinieron a tiempo para salvarle la vida.

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Con un diagnóstico, tratamiento y un futuro incierto en el futbol, Eriksen solo piensa en agradecimientos y apoyo a la distancia para los jugadores que seguirán compitiendo.

“Ha sido bueno ver a los chicos después del gran partido de anoche. Hincharé por ellos para el encuentro contra Rusia", dijo el jugador que portaba el 10.

¿Qué fue lo que le pasó a Eriksen en la Eurocopa?

Christian Eriksen padeció de un desvanecimiento en solitario, cuando iba a controlar el esférico en la banda izquierda del ataque de la Selección de Dinamarca, ante Finlandia.

La asistencia de los doctores, tras un cuarto de hora de haber sufrido un paro cardíaco, estabilizarlo y posteriormente fue trasladado al Hospital del Reino de Copenhague, donde ha permanecido hasta hoy.

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El encuentro de aquel sábado fue suspendido inicialmente por la UEFA, pero al haber pasado lo peor, se decidió jugar dos horas después, aunque quedaron algunos señalamientos por haberlo celebrado. Finlandia terminó ganando ese compromiso por la mínima.

Dinamarca, que perdió el jueves contra Bélgica (1-2), aún tiene chances de clasificarse para octavos, si el lunes vencen a Rusia en el Estadio Parken de Copenhague.

