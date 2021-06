Gignac, el refuerzo inesperado para Juegos Olímpicos de Tokyo 2020

De acuerdo a reportes desde Francia, el delantero de los Tigres André-Pierre Gignac será convocado por el cuadro francés para competir en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

El rotativo Le Parisien asegura que Gignac será incluido en el llamado del estratega Sylvain Ripoll para la justa veraniega e inclusive se afirma que podría haber una postura positiva de parte del equipo felino, por prestar al futbolista europeo.

Con 35 años, Gignac apunta así a jugar los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, pero además enfrentaría a México, la nación de la cual está vinculado a tal grado de querer quedarse vivir en la zona de Monterrey.

De ser llamado, André-Pierre Gignac chocaría ante México, el próximo 22 de julio en duelo del Grupo A, en donde también están Sudáfrica y el cuadro local de este evento, Japón.

Gignac cumple años de haber llegado a México



André-Pierre Gignac, delantero de Tigres, llegó un día 19 de junio, pero del 2015 a México, como el refuerzo estelar de los felinos, y desde entonces ha escrito grandes historias con el cuadro regio.

-Es el máximo goleador de Tigres, con 149 goles

-Presume de 9 Títulos

-Campeón de goleo en Liga Mx en dos ocasiones

-5 Balones de Oro Mx

Los problemas de Francia rumbo a Juegos Olímpicos

Aunque Francia tiene a grandes jugadores en todas las líneas y podrían tener diferentes selecciones de buen nivel, una de las intenciones era llevar a tipo como Kylian Mbappé, sin embargo, el PSG decidió no prestar a jugadores, debido a que no están obligados a no ser evento de la FIFA.

Por tal motivo, Francia y otras selecciones han buscado alternativas en equipo que tengan una mayor apertura a facilitar jugadores.