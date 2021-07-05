Katrine Friis enamora en la Eurocopa ¡Conócela en FOTOS!

Checa esta galería con las mejores fotos en Instagram de Katrine Friis, modelo danesa y pareja del defensor del Chelsea y representante de Dinamarca, Andreas Christensen.

Katrine y Andreas son pareja desde 2016 y ella es modelo de diferentes marcas de ropa, trajes de baño y también de accesorios. Ella tiene 24 años y nació el 13 de junio de 1997. ¿Ya la sigues en Instagram? Encuéntrala como @katrinefogtfriis, tiene más de 12 mil seguidores.

Galería relacionada: Linda Raff, la bella esposa del “Papu” Gómez | FOTOS