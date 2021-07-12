Salvajes insultos reciben jugadores de Inglaterra

Londres, Inglaterra. Marcus Rashford, Jadon Sancho y Bukayo Saka fueron víctimas de salvajes insultos racistas a través de las redes sociales luego que fallaron sus penaltis en la final de la Eurocopa 2020, actos que indigna al estado británico.

Twitter aseguró, a través de un comunicado, haber quitado más de mil mensajes y haber suspendido numerosas cuentas en 24 horas por haber violado sus reglas de uso.

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La Policía inglesa ha abierto una investigación contra estos desmanes, que dijo que "no serán tolerados".

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Los insultos racistas contra estos tres jóvenes negros, de edades entre los 23 y los 19 años, no son un problema nuevo en Inglaterra. Esta temporada ha llevado incluso a un boicot de las redes por los futbolistas de la Premier League.

La Monarquía y gobierno británico condenan violencia racista



El primer ministro británico, Boris Johnson reaccionó ante estos actos.

"Esta selección de Inglaterra merecen ser tratados como héroes, no ser atacados por su raza en las redes sociales. Aquellos responsables de estas espantosas agresiones deberían avergonzarse de ellos mismos", escribió el primer ministro en Twitter.

El príncipe Guillermo, nieto de la reina Isabel II y presente en la final junto a su esposa y su hijo mayor, se mostró "asqueado" por los insultos, mientras que el seleccionador, Gareth Southgate, consideró que esas acciones son "imperdonables".

"Hemos sido un faro para unir a la gente, para conseguir que la gente se identifique con la selección nacional. El equipo representa a todos, y esa unidad debe continuar", señaló el técnico inglés.



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Sin embargo, la lacra del racismo parece haber arraigado de forma profunda en el futbol inglés y ha generado más de un quebradero de cabeza al Gobierno, que es señalado desde algunas instancias por su incapacidad (o falta de voluntad) para combatirlo.

Marcus Rashford, que se ha convertido en un ícono de justicia social por su lucha a favor de que los niños más desfavorecidos siguiesen recibiendo comidas en sus colegios durante el confinamiento, fue vandalizado su mural esta mañana que se encuentra en la ciudad de Manchester con graves insultos racistas.

Con información de EFE

